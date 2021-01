Tayang di Indonesia, Ini Sinopsis Film The New Mutants

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film super hero terbaru, The New Mutants, telah tayang di bioskop Indonesia. Film ini diadaptasi dari salah satu serial Marvel Comics tahun 1982 karya Chris Claremont.Kali ini, Twentieth Century Studios dan Marvel Entertainment mempersembahkan kisah yang berbeda dibandingkan kisah super hero lainnya. The New Mutants dikemas dengan genre thriller-horror, menyajikan kisah perjalanan sekelompok mutan remaja yang harus bertarung melawan kekuatan tersembunyi mereka.Perjalanan mencekam diawali dengan kehadiran Danielle 'Dani' Moonstar (Blu Hunt) sebagai mutan baru di Rumah Sakit Milbury yang dipimpin oleh seorang psikiater, Dr. Cecilia Reyes (Alice Braga). Kedatangan Dani di tengah keempat mutan lainnya, Magik (Anya Taylor-Joy), Wolfsbane (Maisie Williams), Cannonball (Charlie Heaton), dan Sunspot (Henry Zaga), menimbulkan kekacauan yang tidak dapat dihindari.Selama berada di rumah sakit, Dani selalu mengalami gangguan mengerikan dengan adanya Demon Bear dari kegelapan yang terus menghantui mimpinya. Dani pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. SosokKeadaan semakin buruk ketika Dani tidak dapat mengendalikan kekuatannya. Para mutan penghuni rumah sakit merasa terganggu oleh rentetan halusinasi, kilas balik, dan implikasi dari kekuatan Dani yang belum disadarinya.Merasa terancam dalam situasi mencekam, kelima mutan harus menyatukan kekuatan mereka dan berjuang untuk menyelamatkan diri serta bertahan hidup. Di sinilah kekuatan dan persahabatan mereka diuji.Sebagai salah satu bagian dari franchise X-Men Universe, sutradara Josh Booneingin mengangkat perjalanan kehidupan remaja melalui film The New Mutants. Pihaknya ingin menjadikan film ini sebagai kisah yang merefleksikan gejolak dari perjalanan seorang remaja dalam mencari jati diri."Film ini juga bercerita tentang bagaimana seorang anak muda berusaha menerima masa lalu untuk dapat melangkah ke depan dan melanjutkan kehidupannya," jelas Josh Boone dalam rilis yang diterima Medcom.id."Cerita The New Mutants selalu menarik perhatian kami karena karakter dan kekuatan mereka yang istimewa serta cerita di baliknya yang sangat unik," tambahnya.Disutradarai oleh Josh Boone dan diproduseri oleh Simon Kinberg, Karen Rosenfelt dan Lauren Shuler, Twentieth Century Studios, The New Mutants turut dibintangi sederet aktor dan aktris muda. Di antaranya, Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Henry Zaga, dan Blu Hunt.(ELG)