Film Animasi Chicken Run akan Punya Sekuel

Chicken Run adalah film animasi stop-motion pertama legendaris dari studio Aardman Animations, yang membuat animasi serupa seperti Shaun the Sheep Movie dan terakhir Early Man. Setelah hampir 20 tahun sejak dirilis perdana, Chicken Run dikabarkan akan mempunyai film sekuelnya.Menurut laporan The Hollywood Reporter, proyek sekuel ini sedang dalam tahap pengembangan oleh Aardman bersama StudioCanal dan Pathe. Pathe adalah rumah produksi dan distribusi yang dulu juga berkolaborasi membuat Chicken Run pertama. Lalu StudioCanal adalah rumah produksi Prancis rekanan Aardman untuk beberapa film terakhir seperti Shaun the Sheep dan Early Man.Sam Fell dibidik menjadi sutradara dengan produser Paul Kewley. Sam adalah sutradara film nomine Oscar ParaNorman (2012) serta film animasi Flushed Away (2006) dari Aardman. Lalu Paul pernah memproduksi film Shaun the Sheep. Naskahnya ditulis oleh dua penulis film pertama, yaitu Karey Kirkpatrick, yang juga menulis Smurfs 2, serta John O'Farrell.Chicken Run pertama digarap oleh sutradara Peter Lord dan Nick Park, yang pernah berkolaborasi dalam film Wallace & Gromit. Hingga kini, Chicken Run masih menjadi film Aardman paling sukses serta animasi stop-motion terlaris sepanjang masa. Pemasukan kotor dari perilisan bioskop mencapai USD224,8 juta. Film ini juga menjadi nomine Golden Globe serta memenangkan sejumlah penghargaan lain.Chicken Run merupakan kisah fabel tentang sekelompok ayam yang ketakutan saat majikan mereka tidak ingin lagi beternak telur, melainkan ingin menyembelih ayam-ayam sebagai bahan pai ayam. Para ayam pun menaruh harapan kepada Rocky, ayam jantan yang mengajari mereka untuk terbang dan kabur dari peternakan.Aardman belum lama ini merilis Early Man bersama StudioCanal. Film lain yang sedang mereka kerjakan adalah Shaun the Sheep Movie: Farmageddon untuk rilis 2019.(ELG)