Sepi Penonton, Gal Gadot Batal Hadiri Acara Pemutaran Film Propaganda Israel

(ELG)

Pemutaran film propaganda berjudul Bearing Witness To the October 7th di Los Angeles Masscre sepi pengunjung. Gal Gadot justru tidak tampak hadir memenuhi undangan.Film Bearing Witness To the October 7th menceritakan serbuan perang Hamas-Israel pada 7 Oktober lalu melalui sudut pandang pihak Israel.Pemutaran film berlangsung dengan rendahnya kehadiran para tamu yang diundang, diketahui banyak kursi kosong karena sepinya aula pemutaran film.Bahkan Gal Gadot, sang artis dalam film tidak menunjukkan kehadiran. Dia juga belum memberi penjelasan atas ketidakhadirannya.Hanya tangisan yang terdengar selama pemutaran film berlangsung, beberapa dari pengunjung pada pemutaran film ada yang keluar aula lebih awal karena intensitas film.Pemutaran film Bearing Witness To the October 7th rupanya sempat mengundang ancaman. Sebelum film dimulai dan saat diputar, polisi ditempatkan di dalam teater museum serta di jalan-jalan sekitar Pico Boulevard.Sebuah helikopter juga mengawasi lokasi kejadian. Sebab di luar lokasi pemutaran film di seberang jalan, terdapat sekelompok pengunjuk rasa, tergabung dari yang pro maupun anti Israel.Ketika pemutaran film berakhir, petugas LAPD meninggalkan teater. Kemudian setelah itu terjadi pertempuran, helikopter yang masih di lokasi mengabarkan berita kekerasan tersebut.Belum jelas apakah ada orang yang ditangkap atau siapa yang memulai perkelahian yang terjadi. Polisi berupaya untuk membubarkan perkelahian, beberapa peserta yang memberontak tampak diborgol oleh petugas.