Michelle Yeoh Jadi Aktris Terbaik di SAG Awards 2023

Aktris senior Michelle Yeoh belakangan sedang naik daun setelah namanya dinominasikan sebagai aktris terbaik di banyak ajang penghargaan. Kini, Yeoh berhasil memenangkan kategori Penampilan Luar Biasa oleh Aktor Wanita dalam Peran Utama di ajang Screen Actors Guild (SAG) Awards 2023 yang diselenggarakan di California, Minggu, 26 Februari 2023.Yeoh menang berkat peran utamanya sebagai Evelyn dalam film Everything Everywhere All At Once. Film terbaru yang dibintanginya itu juga meraih berbagai nominasi di ajang lainnya, bahkan menjadi film dengan nominasi terbanyak di ajang Oscar 2023.Di SAG Awards ini, Yeoh mengungguli nama-nama lainnya dalam kategori tersebut, yakni Cate Blanchett (Tár), Viola Davis (The Woman King), Ana de Armas (Blonde) dan Danielle Deadwyler (Till)."Kurasa kalau aku bicara, hatiku akan meledak!" kata Yeoh saat membuka pidato kemenangannya.Setelah berterima kasih ke komite SAG Awards dan bicara soal kerja kerasnya hingga bisa dilirik oleh industri dan menang banyak penghargaan, Michelle Yeoh mendadak terdiam. Di situ, ia kemudian mengumpat."S**t! F**k!" ujar Michelle Yeoh dengan keras hingga mengundang tawa hadirin. "Wow! Terima kasih, terima kasih, terima kasih!""Ini bukan hanya untuk saya. Ini untuk setiap anak perempuan yang kisahnya sama dengan saya. Sally Field, Anda mengatakan semua hal yang benar. Kami di sini karena kami mencintai apa yang kami lakukan dan kami tidak akan pernah berhenti melakukan ini karena kami benar-benar sangat menyukainya," lanjut Yeoh.Sementara itu, dalam beberapa minggu ke depan, Michelle Yeoh juga akan tampil di Oscar 2023 di nominasi Best Actress. Ada kemungkinan ia juga akan membawa pulang piala Oscar untuk pertama kalinya.