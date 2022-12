Agensi Bantah Kim Go Eun Kencan dengan Pemain Bola Son Heung Min

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Sebuah rumor baru-baru ini menyebar di komunitas online bahwa Kim Go Eun dan pemain sepak bola, Son Heung Min berkencan. Spekulasi mereka diduga berkencan lantaran interaksi di Instagram.Desas-desus berspekulasi bahwa akun Instagram pribadi yang diikuti Kim Go Eun diduga adalah akun pribadi Son Heung Min, termasuk Instagram Stories Kim Go Eun yang menunjukkan dukungan untuk Korea di Piala Dunia. Serta, mencatat bahwa kepala agensi Kim Go Eun mengikuti Son Heung Min dan timnya Tottenham Hotspur di Instagram.Pada 20 Desember, agensi Kim Go Eun telah membantah bahwa aktris tersebut berpacaran dengan Son Heung Min.“Rumor kencan itu tidak benar,” kata agensi Kim Go Eun, dilansir dari Soompi, 20 Desember 2022.“Keduanya tidak pernah bertemu. (Kim Go Eun) selalu menjadi pendukung sebagai warga negara (Korea) dan terutama selama musim Piala Dunia,” lanjut agensi.Mengikuti berita tersebut, aktris Jang Hui Ryoung juga mengunggah tangkapan layar dari akun pribadi tersebut dan mengungkapkan bahwa akun tersebut sebenarnya adalah miliknya.“Ini adalah akun pribadi saya. Tolong berhenti mencoba untuk meretasnya,” ungkap Jang Hui Ryoung.(Sherviana)