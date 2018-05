Taron Egerton Sebut Film Rocketman Bukan Biopik Elton John

Taron Egerton, aktor muda yang populer lewat dua film Kingsman, bulan lalu dikabarkan akan memerankan tokoh musisi Inggris Elton John dalam film terbaru berjudul Rocketman. Belakangan, Egerton menegaskan bahwa film itu bukanlah sebuah biopik.Egerton, dalam wawancara dengan Collider, menyebut Rocketman sebagai film musikal fantasi."Kami sedang membuat sebuah film berjudul Rocketman mengenai tahun-tahun awal karier Elton John. Setiap orang berpikir itu adalah biopik. Bukan. Itu adalah musikal fantasi," kata Egerton.Jadi, sebenarnya film ini berisi lagu-lagunya yang digunakan untuk mengekspresikan irama-irama penting hidupnya dalam momen-momen yang emosional. Dia bukan hanya karakter yang bernyanyi. Film ini akan menyenangkan," lanjutnya.Proyek film ini dikerjakan di bawah bendera Paramount Pictures dengan sutradara Dexter Fletcher. Dexter yang awalnya menekuni profesi aktor, telah mengarahkan empat film panjang sejak 2011 yaitu Wild Bill, Sunshine on Leith, Eddie on the Eagle yang juga dibintangi Egerton, serta Bohemian Rhapsody sebagai pengganti sutradara Bryan Singer.Menurut Egerton, rencananya syuting dimulai pada Agustus 2018. Sebagai persiapan, dia telah merekam beberapa lagu dan ikut pelajaran menyanyi. Jika olah vokal beres, dia hendak berlatih koreografi dan belajar gerakan khas Elton yang setidaknya membuat penonton ingat. Saat syuting nanti, aktor usia 28 ini ingin menyanyi sendiri."Aku ingin melakukan itu semua. Aku juga ingin melakukan itu di lokasi syuting. Kami akan memakai berbagai teknik tetapi aku akan selalu menyanyi di lokasi. Tidak ada menyanyi pura-pura. Aku tak tertarik melakukan dengan cara itu," ujarnya.Debut film layar lebar Egerton adalah Kingsman: The Secret Service (2014). Setelah itu, dia muncul dalam enam film, termasuk yang terakhir Kingsman: The Golden Circle (2017). Tahun ini, dia akan muncul di film Billionaire Boys Club garapan James Cox dan Robin Hood garapan Otto Bathurst.(ELG)