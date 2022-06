Ada Adegan Lafaz Allah di Lantai, Netizen Suarakan Boikot The Umbrella Academy

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Serial terbaru Netflix, The Umbrella Academy baru saja merilis season 3 beberapa waktu lalu. Selain dipuji karena alur cerita dan karakternya, serial tersebut menuai kritikan karena kehadiran sebuah adegan yang dituding telah menghina agama Islam.Kehebohan terjadi saat salah seorang netizen di Twitter yang mengunggah tangkapan layar adegan tersebut, dengan jelas terlihat seorang karakter menulis beberapa simbol-simbol agama di sebuah lantai dengan kapur, salah satunya yaitu bertuliskan lafaz Allah."Pas nonton The Umbrella Academy 3 aku langsung ngeh di scene bagian ini ada lafadz Allah di lantai," tulis netizen itu di Twitter.Sontak, hal ini ramai diperbincangkan di meida sosial itu, banyak yang mengecam pihak Netflix dan The Umbrella Academy, sampai-sampai beberapa netizen ingin memboikot serial tersebut."Gaiss, boleh tolong bantu up ga case ini?? Bantu kecam/boikot series inii, krn udh msuk dlm kategori pelecehan agama," cuit sebuah akun Base.Tidak hanya dituduh melecehkan Islam, Netflix juga dikecam berbagai pihak karena dinilai kurangnya riset terhadap aspek agama di The Umbrella Academy."Hey @UmbrellaAcad @netflix, mungkin berkonsultasi dahulu dengan kaum Muslim sebelum kau memasukkan kepercayaan kami ke dalam karya kalian? Grace menulis "Allah" di lantai adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak menghormati Muslim dan agama kita," pungkas seorang netizen."Itu benar-benar tidak pantas dan saya sangat kecewa. Netflix lebih baik melakukan riset sebelum memasukkan sesuatu seperti ini ke dalam serialnya," imbuh netizen lainnya.Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Netflix maupun pihak The Umbrella Academy.