Si Doel The Movie Dirilis dalam Bentuk DVD

Falcon Pictures dan Karno's Film bekerjasama dengan label Jagonya Sport & Music Indonesia (JMSI) dan KFC Indonesia merilis Si Doel The Movie dalam bentuk DVD. Distribusi ini telah dimulai sejak 1 November 2018."Sejak awal November 100 ribu keping DVD sudah dijual," ujar Steve Lillywhite, CEO JMSI di KFC Kemang, Jakarta Selatan, Jumat 30 November 2018.Perilisan dalam bentuk DVD ini dimaksudkan untuk mengobati kerinduan penggemar "Si Doel Anak Betawi" yang belum sempat menyaksikannya di bioskop."Ada beberapa daerah yang tidak ada bioskop dan mereka sangat surprise," papar Rano Karno, aktor sekaligus sutradara Si Doel The Movie.Permintaan DVD ini juga cukup tinggi di luar negeri seperti Taiwan, Hong Kong, dan Saudi Arabia. Suti Karno bahkan membawa sekitar 20 keping DVD Si Doel yang dibeli di KFC Pamulang untuk dibagikan di Seattle, Amerika Serikat."Yang sangat surprise bagi saya, ini banyak permintaan dari Saudi Arabia. Dulu Si Doel sempat dibajak di Saudi Arabia," sambungnya."Sebelum dia (Suti Karno) berangkat (ke Seattle) dia bawa 20 DVD. Beli di KFC Pamulang dan dibagikan ke sana. Taiwan minta lewat kita. Hong Kong, para TKW minta."Selain mengobati rasa rindu penggemar, Si Doel The Movie sukses menggelar premier di Indonesia (2 Agustus) dan Belanda (23 Juli) selama dua hari dua malam. Film sukses menjadi box office dan gelaran premier tercatat dalam Museum Rekor Indonesia (MURI).Si Doel The Movie mengangkat kisah lanjutan hubungan Doel, Sarah, dan hadirnya 'Doel' kecil yang mempertemukan keduanya. Film ini masih dibintangi Rano Karno, Cornelia Agatha, Maudy Koesnaedy, Mandra, dan Suti Karno.(ELG)