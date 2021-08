Film Terbaru Johnny Depp Tayang di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Memasuki bulan baru, layanan streaming KlikFilm menghadirkan sejumlah film anyar ke dalam katalog mereka. Salah satunya film Minamata yang dibintangi Johnny Depp.Bertepatan dengan momen olimpiade, film dokumenter The Weight of Gold juga turut dihadirkan. Film ini mengangkat isu kesehatan mental para atlet yang berlaga di olimpiade."KlikFilm akan selalu menghadirkan film-film berbagai macam genre setiap bulannya. Selain itu akan ada juga film nasional yang akan hadir setiap bulannya. Kami akan terus berusaha untuk menghapus rasa dahaga pecinta film," kata Direktur KlikFilm dalam keterangan tertulisnya.Minamata merupakan menceritakan tentang seorang fotografer terkenal Eugene Smith (Johnny Deep) yang mendapat tawaran proyek besar dari seorang pimpinan majalah Life bernama Robert Hayes (Bill Nighy) untuk meliput situasi yang terjadi di Jepang. Smith akhirnya pergi ke Kota Minamata yang ternyata sedang dilanda kasus pencemaran merkuri.Smith akhirnya memutuskan untuk mengungkap kasus tersebut dengan mengabadikan setiap momen yang ada di Minamata. Dalam menjalankan tugasnya, Smith harus berhadapan dengan sebuah perusahaan kimia besar bernama Chisso yang diduga menjadi dalang utama di balik kasus ini.Sementara The Weight of Gold yang disutradarai Brett Rapkin mengangkat isu kesehatan mental para atlet olimpiade. Film ini menghadirkan wawancara dari atlit-atlit yang pernah berlomba di Olimpiade seperti Michael Phelps, Jeremy Bloom, Lolo Jones, Gracie Gold, Bode Miller, Shaun White, Sasha Cohen, David Boudia, dan Katie Uhlaender.Dari genre lain, KlikFilm juga mendatangkan puluhan film baru seperti The White Storm 2: Drug Lord, A Witness Out Of The Blue, serial anak Crayon Sinchan, Still Mine, Lore, Midway To Love, dan yang lain. Ada juga sejumlah film-film nasional yang akan tayang selama bulan ini.(ELG)