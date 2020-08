Disney Jamin Film Mulan Tetap Tayang di Bioskop

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Film live-action dari Disney, Mulan, dipastikan tetap akan ditayangkan di bioskop negara China. Hal itu dikonfirmasi Disney melalui sebuah keterangan."Bunga Magnolia akan memenuhi harapan seperti yang dijanjikan. (Mulan) akan dikonfirmasi akan mekar di bioskop," tulis Disney melalui laman resmi Weibo, dikutip Deadline, Selasa 11 Agustus 2020.Disney tidak menjelaskan kapan Mulan akan dirilis di Negeri Tirai Bambu itu. Hanya saja film ini akan disiarkan di negara yang telah memiliki layanan Disney+ seperti AS dan Inggris mulai 4 September 2020.Mulan juga akan ditayangkan di Indonesia melalui layanan Disney Plus Hotstar pada 5 September 2020. Penayangannya sekaligus sebagai penanda peluncuran Disney Plus Hotstar di Tanah Air.Selain live-action Mulan, Disney Plus Hotstar juga akan menyiarkan konten andalannya di Indonesia. Ini mencakup 500 film layar lebar serta 7 ribu episode film series dari Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, dan National Geographic.Platform tersebut juga akan menayangkan film-film Indonesia dari 7 studio film lokal seperti waralaba Warkop DKI Reborn, Laskar Pelangi, Ayat-Ayat Cinta, Pengabdi Setan, Hangout hingga Gundala. Film-film layar lebar Indonesia yang belum ditayangkan di bioskop juga akan ditayangkan di Disney Plus Hotstar seperti Sabar Ini Ujian, Pelukis Hantu, Bidadari Mencari Sayap, Rentang Kisah, Malik & Elsa, Warkop DKI Reborn 4 dan Benyamin Biang Kerok 2.Adapula sekitar 23 judul film Bollywood yang akan ditayangkan Disney Plus Hotstar di Indonesia. Hal ini termasuk Jodhaa Akbar, Barfi!, serial drama Yehh Jadu Hai Jinn Ka! hingga talkshow selebriti Koffee with Karan. Semua konten India akan memiliki subtitle atau sulih suara dalam Bahasa Indonesia.(ELG)