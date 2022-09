Vino G Bastian Terharu Film Miracle In Cell No.7 Dapat Banyak Dukungan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vino G Bastian merasa terharu film terbarunya, Miracle In Cell No.7 mendapat dukungan banyak pihak. Tak hanya dari kreator aslinya, adaptasi film Korea itu juga mendapat respons positif di Indonesia meski belum tayang di bioskop.Salah satu dukungan dari bioskop cgv. Menjelang dan ketika film Miracle In Cell No.7 versi Indonesia diputar di bioskop, karyawan cgv menggunakan pakaian tahanan berwarna oranye."Kami meminta seluruh pegawai yang bekerja di bioskop CGV Cinemas di seluruh wilayah Jabodetabek dan beberapa kota di Indonesia untuk memakai baju tahanan sebagai bentuk dukungan kita terhadap penayangan perdana film Miracle In Cell No. 7 versi Indonesia," kata Diana Abbas, Head of Marketing and Content Departement CGV Cinemas Indonesia.Film Miracle In Cell No.7 memang berkisah tentang seseorang penyandang disabilitas yang harus dipenjara atas kesalahan yang tak diperbuatnya. Vino berharap dukungan itu bisa berpengaruh terhadap capaian jumlah penonton."Cukup terharu dan senang juga banyak yang mendukung penayangan film Miracle In Cell No. 7. Harapan saya ini yang akan bisa menularkan 'virus' agar orang mau nonton ke bioskop dan menyaksikan film ini, karena saya yakin ini akan memberikan banyak pesan," kata Vino.Film Miracle in Cell No.7 akan tayang di bioskop pada 8 September 2022. Selain Vino G Bastian, film garapan Hanung Bramantyo ini dibintangi Graciella Abigail, Indro Warkop, Tora Sudiro, Mawar De Jong, Rigen Rakelna, Indra Jegel, Brian Domani, Deni Sumargo dan lainnya."Harapan saya, dengan banyaknya dukungan, akan berpengaruh secara langsung pada jumlah penonton film Miracle in Cell No.7," tutupnya.