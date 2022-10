Ant-Man and The Wasp: Quantumania Rilis Trailer Perdana, Tampilkan Sosok Kang The Conqueror

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Marvel Studios merilis trailer perdana film Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Dalam trailer tersebut, akhirnya diperlihatkan sosok yang akan mengacaukan Marvel Cinematic Universe (MCU) berikutnya, yakni Kang The Conqueror.Trailer dibuka dengan menampilkan timeline usai Scott Lang menyelamatkan dunia dalam film Avengers: Endgame. Ia juga dinobatkan sebagai karyawan terbaik gerai es krim Baskin Robbins.Meskipun jadi salah satu superhero yang menyelamatkan semesta, ternyata namanya pun masih kurang dikenal. Scott bahkan dipanggil Spider-Man, bukan Ant-Man yang menjadi nama superhero-nya.Kemudian, trailer berlanjut dengan menampilkan anak perempuan Scott yang bernama Cassie yang membuat sebuah satelit yang bisa membawa orang ke alam kuantum (quantum realm)."Orang masih butuh bantuan, Ayah. Makanya kami membuat ini. Ini seperti satelit untuk luar angkasa, tapi untuk Kuantum," kata Cassie yang disaksikan oleh Scott, Hank Pym, Hope dan Janet van Dyne.Janet punya perasaan yang tidak enak dari pembuatan mesin itu. Sebelum berhasil mematikan mesin itu, mereka semua pun tersedot ke dalam mesin dan membawa mereka ke alam kuantum. Di sana mereka bertemu dengan makhluk-mahluk asing.Hingga akhirnya Scott dan yang lainnya bertemu dengan sosok yang menawarkan mereka bantuan untuk mengeluarkan mereka dari alam itu. Sosok itu ialah Kang the Conqueror alias Kang Sang Penakluk."Tempat ini tidak seperti yang kalian kira," kata Kang.Namun, Scott mencium bau berbahaya dari Kang ketika ia menawarkan bantuan tersebut."Aku bisa membawa kalian pulang dan memberikan kalian waktu lebih jika kalian membantuku. Jadi, bagaimana, Ant-Man?"Ant-Man and The Wasp: Quantumania akan jadi film ketiga dari trilogi Ant-Man. Film yang dijadwalkan tayang pada 17 Februari 2023 ini juga sekaligus menjadi pembuka MCU Phase 5.Jajaran aktor terdahulunya seperti Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, dan Michelle Pfeiffer masih akan membintangi film Ant-Man kali ini. Sementara aktor lainnya yang juga turut meramaikan film ini ada Kathryn Newton, Jonathan Majors, hingga Randall Park.