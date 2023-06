Drakor 'The Glory' Kuasai Nominasi Blue Dragon Series Awards 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ajang penghargaan khusus serial dan variety show, Blue Dragon Series Awards (BSA) 2023, telah mengumumkan deretan nominasi. Drama Korea (Drakor) populer The Glory jadi salah satu tayangan yang paling mendominasi di ajang ini.Drakor yang tayang di Netflix itu nangkring di hampir semua kategori nominasi, mulai dari Best Drama, Best Actress, hingga Best Rookie Actress. Namun sayangnya, nama sang pemeran utama pria, Lee Do-hyun, tidak ada di kategori Best Actor.Selain The Glory, tayangan lainnya yang meraih banyak nominasi ialah Big Bet dan juga Weak Hero Class 1.Adapun BSA 2023 akan memilih sejumlah serial dan variety show Korea terbaik yang dirilis antara 1 Mei 2022 hingga 31 Mei 2023. Pemenang akan diumumkan pada 19 Juli 2023.Berikut daftar lengkap nominasi Blue Dragon Series Awards 2023:1. The Glory2. Bargain3. Narco-Saints4. Weak Hero Class 15. Big Bet1. Jin Sun-kyu - Bargain2. Ha Jung-woo - Narco-Saints3. D.O. EXO - Bad Prosecutor4. Choi Min-sik - Big Bet5. Lee Sung-min - Shadow Detective1. Jeon Yeo-been - Glitch2. Song Hye-kyo - The Glory3. Jung Ryeo-won - May It Please the Court4. Suzy - Anna5. Kim Seo-hyung - Recipe for Farewell1. Park Sung-hoon - The Glory2. Chang Ryul - Bargain3. Jo Woo-jin - Narco-Saints4. Kim Jun-han - Anna5. Lee Dong-hwi - Big Bet1. Lim Ji-yeon - The Glory2. Lee Elijah - Decoy3. Jung Eun-chae - Anna4. Kim Joo-ryung - Big Bet5. Kyung Soo-jin - Shadow Detective1. Kim Ki-hae - Duty After School2. Moon Sang-min - Duty After School3. Cha Eun-woo ASTRO - Island4. Park Ji-hoon - Weak Hero Class 15. Bae In-hyuk - Cheer Up1. Shin Ye-eun - Revenge of Others2. Cha Joo-young - The Glory3. Kwon Eun-bin - Duty After School4. Han Ji-hyun - Cheer Up5. Hani EXID - Hit the Spot1. SNL Korea Season 32. Siren: Survive the Island3. PLAYou Level Up4. Bloody Game 25. EXchange 21. Shin Dong-yup - SNL Korea Season 32. Lee Kwang-soo - The Zone: Survival Mission3. Hwang Jae-sung - The Time Hotel4. Hong Suk-chun - Me(a)rry Queer5. Yoo Jae-suk - PLAYou Level Up1. Joo Hyun-young - SNL Korea Season 32. Yuri SNSD - The Zone: Survival Mission3. Lee Eun-ji - Love Alarm Clap! Clap! Clap!4. Jang Do-yeon - Change Days 25. Yura Girl's Day - EXchange 21. Nam Hyun-woo - SNL Korea Season 32. Kim Yo-han WEi - Love Catcher in Bali3. Lee Yi-kyung Zero-sum Game4. DEX - Bloody Game 25. BamBam GOT7 - EXchange 21. Kim Ah-young - SNL Korea Season 32. Gabee - Love Catcher in Bali3. Chuu - Love Alarm Clap! Clap! Clap!4. Heo Young-ji KARA - Change Days 25. Park Ji-min - Bloody Game 2