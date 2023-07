Park Bo Gum Siap Debut di Teater Musikal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Park Bo-gum akan memulai debutnya sebagai aktor teater musikal dengan Let Me Fly. Ini adalah teater musikal pertamanya selama berkarier sebagai aktor.Melansir dari Soompi, Park Bo-gum dipastikan akan membintangi teater musikal Let Me Fly sebagai Nam Won muda bersama dengan Ahn Ji-hwan dan Shin Jae-beom. Sementara itu, untuk Nam Won yang lebih tua akan diperankan oleh Kim Tae-hwan, Kim Do-bin, dan Lee Hyung-hoon.Ada dua karakter utama lainnya, yakni Sun Hee yang akan diperankan oleh Bang Jin-ui, Yoon Gong-joo, dan Choi Soo-jin. Lalu, untuk Jung Boon akan diperankan oleh Na Ha-na, Hong Ji-hee, dan Im Ye-jin.Teater musikal Let Me Fly menceritakan tentang Nam Won yang menjadi kakek berusia 70 tahun karena efek dari frekuensi radio pada 1969 silam. Ini akan memperlihatkan perjuangan Nam Won yang belum dewasa untuk kembali ke masa lalu dengan bantuan nenek Sun Hee.Teater musikal Let Me Fly juga masuk ke dalam enam nominasi di 7th Korea Musical Awards, yakni Grand Prize, Best Musical, Best Original Screenplay, Best Composition, Best Arrangement/Music Director, Best New Actor.Para pemain dijadwalkan melakukan perjalanan untuk menyapa para penonton di beberapa kota, seperti Busan dan Anyang. Teater musikal Let Me Fly akan ditampilkan sebanyak 100 kali, mulai 26 September hingga 10 Desember di YES24 Stage di Seoul, Korea Selatan.