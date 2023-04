Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tantangan Besar bagi Ari dan Zoe

(ROS)

Jakarta: Diangkat dari novel best seller karya Habiburrahman El Shirazy, Bidadari Bermata Bening tayang perdana di Viu pada 31 Maret 2023, dan akan dirilis setiap hari Jumat dan Sabtu.“Dengan kesuksesan novel yang luar biasa, Viu Original Bidadari Bermata Bening diproduksi dengan membawa pesan tentang keimanan, kesetiaan, dan kekuatan cinta untuk menginspirasi Viu’ers selama Ramadan ini. Drama ini merupakan kisah universal anak muda yang sedang jatuh cinta dan kami sangat antusias untuk menambahkan drama ini dalam daftar Viu Originals kami tahun ini,” kata Head of Original Production Viu, Dian Sasmita.Bidadari Bermata Bening menceritakan kisah Ayna (Zoe Abbas Jackson), remaja yatim piatu yang harus memilih cinta ketika tiga pelamar bersaing memperebutkan tempat di hatinya.Kehilangan sosok ibu di usia yang masih sangat muda membuat Ayna sangat memahami arti kehilangan. Ketika tiga pria mengetuk hatinya, Ayna memiliki kesempatan besar untuk menemukan kebahagiaan, jika ia dapat memilih sosok yang tepat. Siapa yang akan menjadi pendamping hidup Ayna?Drama ini menampilkan sejumlah aktor dan aktris papan atas Indonesia, yaitu Ari Irham, Zoey Abbas Jackson, Vladimir Rama, Teuku Ryan, Amara Sophie, Fatih Unru, Endhita, Dimas Aditya, Aisyah Aqila, Ikang Fawzi, dan Olla Ramlan.Bagi Ari Irham, drama ini memberikan tantangan luar biasa dalam memerankan tokoh Gus Afif. “Kami syuting di lingkungan pesantren di Sukabumi. Dan kami benar-benar mempelajari kehidupan di sana. Kami juga mendapatkan workshop mengaji, silat, selama tiga minggu, termasuk reading. Ada guru mengaji yang membimbing kami yang menjelaskan tentang kehidupan anak santri di pesantren, termasuk kebiasaan, bahasa yang digunakan bahkan bahasa slang,” ujarnya.Zoe Abbas Jackson mengaku sangat bangga memerankan tokoh utama yang telah membuat banyak orang jatuh cinta melalui novelnya. “Inilah karakter yang paling sulit, sepanjang karir aku karena novel ini sudah sangat populer. Saya sangat dibantu oleh Farid Dermawan, sutradara. Sejak reading saya sudah nervous, tetapi Mas Farid Dermawan (sutradara) memberi semangat terus dan meyakinkan saya,” ujar Zoe.Salah satu tokoh yang mendapat sorotan dari novel Bidadari Bermata Bening adalah Yoyok, karena karakternya yang jahat. Vladimir Rama mengaku merasakan tekanan luar biasa dalam memerankan Yoyok.“Sejujurnya, saya pernah memerankan peran antagonis sebelumnya. Tetapi dibandingkan Yoyok, rasanya semua peran itu tidak ada apa-apanya. Yoyok ini adalah karakter yang benar-benar jahat. Saya merasa kena mental dan berkali-kali curhat dengan Mas Farid. Setelah melalui proses reading tiga minggu, akhirnya saya bisa menemukan titiknya. Karakter ini mengganggu dan menghantui saya sampai sekarang, tetapi saya senang bisa memerankan Yoyok,” ujarnya.Viu-ers dapat menonton serial 10 episode ini di aplikasi Viu, yang dapat diunduh secara gratis di App Store, Google Play, smart TV tertentu, dan website www.viu.com