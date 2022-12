Tambahkan kalung statement

(Foto: Dok. Glam/Creative Lab)

Pakai overall

(Foto: Dok. Glam/Rachel Muray)

Pakai rompi bulu atau jaket

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(yyy)

Busana turtleneck sangat membantu untuk membuatmu tetap hangat selama musim dingin. Desain praktis dan sederhana membuatnya cocok untuk banyak pengaturan juga, sehingga kebanyakan orang memiliki setidaknya satu di lemari untuk pakaian musim dingin mereka.Namun, senyamannya turtleneck jika kamu pakai setiap hari, bisa jadi membosankan ya. Pasalnya, garis leher super tinggi dan lengan panjang dapat memberikan kesan kaku pemakainya.Sebaliknya, kamu juga tidak bisa asal-asalan ketika memadupadankan turtleneck dengan aksesori atau busana lain karena bisa membuatmu terlihat saltum (salah kostum) sehingga penampilan jadi kurang maksimal.Nah, sebagai inspirasi untuk kamu yang senang pakai turtleneck, kamu bisa meniru tips dari Glam berikut ini:Kalung yang berani akan langsung menonjolkan turtleneck, menambah kontras dan dimensi pada garis leher tinggi. "Sebuah kalung pernyataan (statement) dapat dibuat dari bahan halus atau kostum. Itu adalah dampak dari potongan tersebut versus bahan pembuatnya. Kalung pernyataan adalah bagian utama dari sebuah pakaian, titik fokus dan sering kali menjadi jangkar tampilan versus sentuhan akhir," kata Karen Giberson, presiden/CEO Dewan Aksesoris, kepada HuffPost. Jadi, kalung yang dramatis akan menambah gaya dan karakter pada turtleneckmu.Berkat kebangkitan mode tahun 90-an, banyak orang kembali mengenakan overall (pakaian terusan) sebagai tren mode akhir-akhir ini. Salah satu cara untuk bersandar pada estetika retro ini adalah dengan mengenakan overall di atas turtleneck untuk tampilan kasual yang memancarkan energi cewek keren.Menurut MasterClass, kombinasi turtleneck dan overall sangat ideal untuk cuaca dingin dan terlihat bagus dengan sepatu bot. Pakaian terusan memiliki pengaruh tahun 90-an seperti halnya orang-orang dari semua jenis kelamin, dan pakaian ini sangat nyaman (menurut The Trend Spotter), jadi siapa pun yang ingin mendandani turtleneck mereka sambil menyalurkan getaran yang terinspirasi tahun 90-an harus memiliki sepasang overall.Rompi dan jaket bulu dapat mengubah bahkan pakaian yang paling dasar dan membosankan menjadi ansambel yang memukau, berkat efek glamornya. Potongan dramatis ini berpadu apik dengan turtleneck polos karena atasan turtleneck sederhana menyediakan kanvas yang nyaman untuk pakaian luar berbulu yang terlihat mewah.Kamu dapat menemukan banyak contoh orang yang mengenakan turtleneck dengan rompi dan jaket bulu dan bulu imitasi di Instagram. Misalnya, mengenakan rompi bulu hitam adalah cara sempurna untuk menonjolkan pakaian hitam-putih yang tak lekang oleh waktu, dan rompi bulu imitasi berwarna coklat menambahkan sentuhan apik pada turtleneck putih dengan jeans. Sementara itu, jaket bulu palsu berwarna merah berani menjadi focal point yang mencolok untuk busana turtleneck hitam monokromatik.