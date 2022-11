Gaya Anggun Selebriti Kenakan Gaun Stuart Weitzman di Momen Red Carpet Gala Premier

Febby Rastanty

Titi Kamal

Syifa Hadju

Mikha Tambayong

Gala premiere, adalah acara khusus yang biasanya digelar sebelum film terbaru tayang. Saat itu, biasanya para aktor, aktris dan seluruh jajaran kru menonton film dan merayakannya bersama orang-orang terdekat.Sejak akhir tahun lalu hingga pertengahan tahun 2022, berbagai perhelatan gala premiere telah membagikan keseruan dan kemeriahan setelah kerja keras dan proses yang panjang selama proses pembuatan film. Selain konferensi pers dan menonton film bersama menjadi puncak acara, momen karpet merah (red carpet) juga selalu menjadi sorotan.Deretan selebriti papan atas pun biasanya menyempatkan diri untuk hadir serta menunjukkan pose dan busana terbaiknya di acara tersebut sambil menyapa keluarga, sahabat, dan beberapa penggemar yang turut hadir.Berikut ini tampilan memukau para selebriti tanah air ketika menghadiri acara Gala Premier dengan mengenakan gaun dari merek ternama Stuart Witzman , seperti:Aktris yang mengawali debutnya ketika menjadi pemeran utama dalam sinetron Putih Abu-Abu ini memberikan penampilan terbaiknya saat menghadiri Gala Premier Serial "The Lord of the Rings: The Rings of Power" dengan busana spesial serta sepatu dari Stuart Weitzman.Febby memilih untuk tampil elegan dengan mengenakan slit dress hitam beraksen shocking pink yang dipadukan sdengan high heels pink, Nudist Glam 100 dari Stuart Weitzman. Sepasang sandal yang memberikan sentuhan glamor yang ikonik dari Stuart Weitzman melalui detail highshine yang mewah dengan hiasan kristal yang diaplikasikan pada bagian strap atas.Istri dari aktor Christian Sugiono ini tampil cantik dalam gala premiere film Jailangkung: Sandekala yang digelar pada 22 September 2022 lalu. Penampilan wanita yangakrab disapa Tikam itu menarik perhatian dalam balutan gaun hitam elegan denganpotongan slit tinggi yang memberikan efek kaki jenjang dan elegan. Ia juga memadukkannya dengan Stuart Weitzman NUDISTGLAM 100 GLADIATOR sandal, yang berhiaskan kristal semakinmendukung Titi untuk tampil memukau dengan mudah.Masih dalam acara Gala Premier Jailangkung: Sandekala, Syifa Hadju juga tampak membagikan potretnya dalam balutan one shoulder dress serba hitam yang dilengkapi dengan sarung tangan yang membuat penampilannya semakin menawan. Syifa mengenakan Stuart Weitzman NUDISTCURVE 100 sandal dengan warna hitam senada, siluet ikonik dengan lekukan baru yang ramping membuat tampilannya bak seorang puteri dari negeri dongeng.Saat menghadiri upacara pembukaan Busan International Film Festival 2022, Mikha tampak memesona di karpet merah festival film tahunan tersebut dalam balutan tubeless dress yang panjang dengan warna merah yang elegan. Ia juga mengunakan Stuart Weitzman GLAM XCURVE 100 WRAP PUMP yang membuat penampilannya menawan. Untuk semakin menojolkan sandalnya, Mikha mengenakan gaun dengan slit untuk memberikan efek glamor.