Keren! Buttonscarves Jadi Brand Lokal Pertama yang Tampil di Light Show Ain Dubai Ferris Wheel

(Koleksi scarf Dubai Series dengan 12 pilihan warna. Foto: Dok. Buttonscarves)

(Elfira Loy, selebriti asal Malaysia yang pada tahun 2020 lalu memulai langkah Buttonscarves untuk go international dengan kolaborasinya dalam Maharani Series. Foto: Dok. Buttonscarves)

Di tahun keenam berdirinya Buttonscarves , brand modest lokal ini mengambilsatu langkah lagi untuk mewujudkan cita-citanya untuk menjadi brand fashion yang go international. Langkah yang dimaksud adalah menayangkan pertunjukkan light show di Ain Dubai Ferris Wheel, atraksi bianglala terbesar di dunia yang terletak di Pulau Bluewaters, Dubai, Uni Emirat Arab.Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 lifestyle brand tanah air yang populer di kalangan pencinta fashion ini sudah meraih banyak pencapaian. Ini menjadi pertama kalinya sebuah brand asal Indonesia dapat tampil di atraksi tersebut seperti beberapa brand internasional yakni Mercedes Benz dan Fenty Beauty by Rihanna. Hal ini berhasil terwujud berkat dukungan dan cinta dari para BSLady yang selalu setia pada Buttonscarves."Pertunjukan light show di Ain Dubai Ferris Wheel ini merupakan puncak perayaan ulang tahunkeenam Buttonscarves yang akan digelar pada 31 Maret 2022. Acara ini dirancang secara khusus sebagai pembuktian niat Buttonscarves untuk go international, yang sudah dimulai sejak dibukanya beberapa gerai ritel di Malaysia," ungkap Linda Anggrea selaku Creative Director dari Buttonscarves.Lebih lanjut, light show tersebut akan dimeriahkan oleh influencer asal Indonesia dan Malaysia yang diundang oleh Buttonscarves untuk melambangkan enam tahun berdirinya brand ini.Keenam orang tersebut adalah Allyssa Hawadi, Indah Nada Puspita, Alodita, Astrid Satwika,Annalisa Widyaningrum dan influencer asal Malaysia Elfira Loy. Masing-masing sosok ini telah berjasa menemani perjalanan Buttonscarves sejak awal, yang memiliki cerita berkesan tentang Buttonscarves tersendiri selama enam tahun ke belakang.Bertepatan dengan ulang tahun serta pertunjukkan light show, Buttonscarves juga meluncurkan koleksi scarf Dubai Series yang terdiri dari 12 pilihan warna. Koleksi spesial ini memiliki motif yang menggambarkan mewahnya kota Dubai dan dipadukan dengan sentuhan motif floral khas Buttonscarves. Pemilihan warna scarf Dubai Series ini pun disesuaikan dengan karakter dari keenam influencer yang ikut merayakan ulang tahun dan menyaksikan light show Buttoscarves di Dubai.Mulai dari warna bold seperti hitam, merah, dan navy hingga warna-warna nude seperti pink, coklat muda, mocca dan putih turut menghiasi koleksi spesial edisi terbatas ini.Linda mengatakan berbagai langkah diambil oleh Buttonscarves untuk go international. Dari light show di Ain Dubai Ferris Wheel sampai kolaborasi dengan ikon dari luar Indonesia, Buttonscarves akan terus melangkah maju untuk memperkenalkan eksistensinya sebagai brand Indonesia di dunia internasional."Hari ini naik bianglala raksasa, esok hari menembus pasar dunia, itu janji Buttonscarves kepada para pencintanya," pungkas Linda dalam acara virtual konferensi pers Buttonscarves Anniversary 6th, pada Rabu, 30 Maret 2022.