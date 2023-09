Baller Rilis Koper Polycarbonate untuk 'Teman' Traveling Generasi Milenial

(Putri Setiawan dan Billy Adi Wijaya pada Press Launching Baller Indonesia. Foto: Dok. Yuni)

(yyy)

Sejak tahun 2022, tepatnya setelah pandemi Covi-19 berakhir, tren traveling di Indonesia kembali meningkat. Apalagi, jumlah perjalanan wisata nusantara dan mancanegara terus bertambah hingga periode liburan akhir tahun ini.Melihat fenomena tersebut, jenama koper lokal, Baller pun percaya bahwa industri traveling akan terus berkembang pesat, sehingga koper berkualitas menjadi salah satu kebutuhan berpergian yang tak boleh dilewatkan.Billy Adi Wijaya selaku Founder & President Director Baller Indonesia mengatakan negara jerman adalah 'sepuhnya' pembuat koper dan beberapa merek koper terkenal berasal dari Jerman. Berdasarkan riset pada tahun 2021, bahan polycarbonate dari Jerman merupakan bahan terbaik untuk sebuah koper."Umumnya, koper itu terbuat dari bahan plastik, kain, alumunium, dan yang terbaru adalah polycarbonate. Setelah diriset ternyata bahan terbaik untuk sebuah koper adalah polycarbonate. Baller berupaya memberikan kepuasan konsumen pada setiap produk-produk yang berkualitas. Salah satunya dengan menghadirkan Baller Polycarbonate," ungkap Billy dalam konferensi pers di Caspia Kemang, Kamis (7/9/2023).Lebih lanjut, Billy menjelaskan koper ini sudah dilengkapi dengan desain dan fitur modern sesuai dengan kebutuhan lifestyle. Selain itu, koper yang memiliki empat warna yaitu hitam, baby pink, grey, dan sand ini dianggap dapat menunjang penampilan modis dan stylish generasi milenial saat bepergian."Jadi koper ini sangat worth to buy dan bisa menemani setiap perjalanan konsumen kami khususnya saat mereka sedang mencoba pengalaman baru," tutur Billy.Dalam kesempatan yang sama, Putri Setiawan seorang beauty, fashion and travel Enthusiast, mengaku sangat selektif terhadap travel gear yang berkualitas dan tetap sesuai dengan gaya fashion dirinya."Aku suka Baller, selain karena kualitasnya dan stylish, juga ada garansi 10 tahun danini bikin kita ngerasa aman banget. Baller ini sangat worth to buy dan aku percayanantinya sebagai brand koper Indonesia dapat bersaing dengan merek internasional," tutup Putri.