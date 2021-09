Siap-siap Pecinta Sneaker, Foot Locker Menyapa Indonesia

Salah satu produk sneaker yang ditawarkan Foot Locker (Ist)

Jakarta: PT Map Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA) mengumumkan kemitraan dengan Foot Locker, Inc. Peritel spesialis sneaker dan aparel olahraga itu asal AS itu membuka gerai baru di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.



Dengan penandatanganan perjanjian lisensi eksklusif dengan MAPA, perusahaan perdagangan merek olahraga dan leisure terbesar di ASEAN, yang juga merupakan anak perusahaan dari PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI), menandai masuknya Foot Locker Inc. ke pasar Indonesia sebagai flagship brand.



Dua gerai baru Foot Locker dan sebuah situs web lokal akan mulai menyapa para pelanggan di kuartal keempat 2021, bertepatan dengan musim liburan tahun ini. Perusahaan akan melanjutkan pengembangan jaringannya dengan membuka lebih banyak gerai di tahun 2022 di Indonesia.



"Foot Locker berkomitmen untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang tak tertandingi dalam skala global," ungkap Scott Martin, Executive Vice President dan Chief Executive Officer Asia Pasifik dan Chief Strategy & Development Officer Foot Locker, Inc.



Menurutnya, bermitra dengan MAPA akan membantu merealisasikan komitmen di pasar yang sangat penting, serta memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Misi Foot Locker untuk memberdayakan dan menginspirasi anak muda menyatu dengan kecintaannya pada budaya sneakers.



Melengkapi kepiawaian MAPA dalam perdagangan merek, yang mencakup pengelolaan dan pemasaran sejumlah merek terbesar dunia di berbagai kawasan ASEAN. Sehingga mereka berharap kemitraan ini dapat melakukan hal-hal luar biasa.



"Kami terus berupaya untuk bermitra dengan para peritel global terkemuka yang dapat membantu perusahaan untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan merek,” ungkap Group CEO MAP, V.P. Sharma.



"Foot Locker memiliki reputasi yang ikonik di dunia sneaker dan gaya hidup anak muda sangat luar biasa. Kami yakin model ritel omni-channel yang ditawarkan juga akan memberikan pengalaman baru bagi banyak pusat belanja terkemuka serta konsumen Indonesia," tutupnya.

(REN)