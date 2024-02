Luncurkan Koleksi Spring 2024, Kate Spade Gandeng Stephanie Hsu

(FIR)

Kate Spade New York telah meluncurkan koleksi Spring 2024. Ini merupakan kampanye terbaru yang menangkap optimisme dan energi yang dipancarkan saat cuaca hangat pada awal musim semi di kota Manhattan.Melalui film sinematik bertajuk ‘Time to Spring’, rumah mode kelahiran New York ini merayakan identitasnya yang ikonis – warna, kegembiraan, dan kota New York. Di film ini juga membangkitkan rasa harapan serta kegirangan atas kehadiran warna musim semi yang cerah.Berlatar belakang dinginnya kota Manhattan, ‘Time to Spring’ mengikuti perjalanan aktris nominasi Academy Award Stephanie Hsu, yang terkenal akan perannya di film tersohor Everything Everywhere All At Once, The Marvelous Mrs. Maisel, dan Joyride - seiring perjalannnya mengitari jalan perkotaan di tengah keramaian yang menggunakan over-sized puffer coats dengan perasaan melankolis yang umumnya dirasakan pada musim dingin.Perasaan tersebut kemudian menjadi lenyap saat adanya pertanda awal kehadiran musim semi. Dengan perasaan kagum Stephanie Hsu, para New Yorker di sekelilingnya berubah menjadi bunga bermekaran yang dramatis, sinar matahari yang intens memberikan cahaya baru di tengah kota, dan perasaan oportunis dan positif terpancarkan pada momen tersebut. Kemudian, Stephanie Hsu juga berubah menjadi bunga yang berkembang serta bergabung dalam lautan warna dan kehangatan.“Tidak ada yang sebanding dengan tanda-tanda pertama kehadiran musim semi di kota New York – momen di mana kita semua keluar dari dalam rumah dan menyaksikan keindahan kota ini secara seksama. Ini adalah perasaan magnetis yang membuat hubungan erat antar teman, keluarga, dan komunitas secara bersama,” ujar Liz Fraser, CEO & Brand President Kate Spade New York.“Musim ini adalah selebrasi dari momen tersebut, dan kami sangat senang dapat menggaandeng aktris Stephanie Hsu untuk mewujudkan kampanye ini menjadi kenyataan. Beliau sangat menggambarkan etos merek Kate Spade New York. Pencapaian kariernya di teater, film, dan komedi membuatnya menangkap perasaan optimisme dan sentuhan imajinatif yang kami ingin sampaikan, dan kami harap juga dapat memantik kebahagiaan bagi para penonton di seluruh dunia," terang Liz.Dalam keterlibatannya di kampanye ini, Stephanie Hsu mengungkapkan rasa senangnya yang telah dipertemukan dengan Kate Spade New York sehingga terjalin hubungan emosional dengan konsumen dan penggemar."Seperti ada sentuhan sihir yang dapat memikat kita semua. Merek ini juga dikenal untuk mewujudkan ekspresi playful, tidak hanya melalui gaya personal, namun juga dalam jalan kehidupanmu, merayakan warna, sentuhan cerdik dan juga FUN," ungkap Stephanie."Hal tersebut selalu menonjol bagi saya. Saya merasa terhormat dapat terlibat di kampanye Kate Spade New York kali ini karena rumah mode ini dapat mencerminkan perasaan bahagia dan harapan untuk masa yang akan datang – Saya rasa kita semua memiliki perasaan yang sama pada musim ini!," tegasnya.Kampanye Spring Kate Spade New York telah diluncurkan secara global pada 8 Februari lalu, melalui peluncuran media serampang yang mendalam, termasuk penggunaan media luar ruang, televisi, editorial dan amplifikasi media sosial, pembuatan konten di TikTok, dan banyak lagi.Untuk pertama kalinya, Kate Spade New York akan bekerja sama dengan Bustle Digital Group - NYLON untuk memulai kampanye sebelum New York Fashion Week dengan pengalaman imersif di NYLON Nights pada tanggal 8 Februari – perayaan gaya yang megah, kehidupan malam dan budaya di kota New York.Koleksi Spring 2024 dari Kate Spade New York mengekspresikan kebahagiaan, yang merupakan identitas dari merek tersebut. Koleksi ini merayakan DNA brand Kate Spade New York melalui penggunaan warna cerah, pola grafis dan tekstur yang tak terduga.Desain pada koleksi ini terlihat dipoles, namun berkesan tidak selesai, dikonstruksi dan juga dibongkar, dengan warna cerah yang dipadukan warna halus. Koleksi ini membawa estetik sportswear yang nyaman dengan siluet kasual, garis yang apik, dan juga tampilan modern pada suits, semua dengan sentuhan Kate Spade New York yang unik.Koleksi Spring 2024 juga membawa kembali Dakota handbag assortment, koleksi inti tas yang baru saja diluncurkan ini menampilan garis geometris yang bold dan clean dengan hardware yang modern dan ikonis, mengambil warna ceria yang menjadi pusat DNA dari merek ini.Kampanye Spring 2024 ini disutradai oleh Marie Schuller, diproduksi oleh Luke Ricci, Matilde Ramos-Pinto, Frncesso Rizzo dari RSA Films, direkam oleh Kate Arizmendi dengan penata gaya Miyako Bellizzi. Kate Spade New York berkolaborasi dengan konsultan strategi dan desain SYLVAIN dalam pembuatan konsep kampanye, eksekusi, dan produksi, beserta dengan RSA Films (Ridley Scott Creative Group).