Menyambut Tahun 2023, Pilihan Sandal Semakin Beragam

(ELG)

Menjelang akhir tahun 2022, sejumlah produk fesyen merilis koleksi terbaru untuk menyambut awal tahun 2023. Hal itulah yang coba dilakukan Lubrene, brand alas kaki yang mengadakan perilisan produk terbaru belum lama ini.Lubrene mengundang seluruh distributor dan toko mereka yang ada di seluruh Indonesia untuk menjadi saksi pertama produk terbaru seperti Sandal Casual, Sandal Sponge, Sandal Gunung, Sepatu Casual, Sepatu Sekolah (back to school), Sepatu Outdoor dan Sepatu Lifestyle."Kami selalu mengutamakan kualitas terbaik tanpa kompromi, setiap produk dirancang dengan bentuk dan material terbaik untuk kaki kamu," kata Itung Angga selaku Owner Managing DirectorAngga menambahkan bahwa pihaknya selalu coba memastikan produknya dibuat dengan hati-hati dan selalu melakukan pengecekan secara mendetail. Proses itu dilakukan agar konsumen semakin betah dan loyal."Kami memastikan setiap produk Lubrene diproduksi dengan sangat hati-hati dan detail serta pengecekan kualitas produk guna menghasilkan produk yang mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pengguna," katanya.Menurut Angga, pelanggan di Indonesia sendiri pada umumnya lebih tertarik dengan produk yang memiliki harga terjangkau. Termasuk model sandal dan sepatu yang selalu up to date."Dengan demikian, komitmen utama kami adalah untuk selalu berinovasi guna memperkuat merek dagang dan menjawab kebutuhan masyarakat dari produk sandal dan sepatu Lubrene," tutupnya.