PINTU Incubator Gandeng 7 Desainer Pada JF3 Tahun Ini

1. Alphonse

2. Jonathan Cauti

3. Joshua Cannone

4. Juilette Pasquier

5. Lucie Brochard

6. Martial Charasse

7. Mossi Traore

Pada Jakarta Fashion and Food Festival (JF3) kali ini, PINTU Incubator sebuah program hasil kolaborasi dari JF3, LAKON Indonesia, dan Kedutaan Besar Prancis melalui Institut Francais d’Indonesie (IFI), menggaet tujuh desainer.Dalam program ini, PINTU Incubator memperkuat kerjasama bilateral. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan belasan mentor Prancis untuk berkolaborasi dalam sesi mentoring dan pembelajaran.Tidak hanya itu, beberapa mentor yang juga merupakan seorang fashion designer dan juga pelaku bisnis mode turut berpartisipasi mempresentasikan koleksi eksklusif mereka pada fashion show JF3."Dalam program ini, Kami berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Prancis melalui Institut Français Indonesia (IFI) untuk menghadirkan desainer dan ahli fashion dari Prancis dalam program PINTU Incubator dan juga JF3," kata Thresia Mareta, Founder of LAKON Indonesia sekaligus inisiator PINTU Incubator.Pada sesi konferensi pers, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki yakin dengan kerja sama Pintu Incubator dengan industri fesyen Prancis akan mendorong dunia fesyen tanah air menjadi semakin kuat."Ini menjadi satu tahap bagi industri fesyen kita menuju pasar dunia," ucap MenKopUKM Teten Masduki pada acara konferensi pers JF3 di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 24 Juli 2023.PINTU Incubator hadirkan desainer seperti Alphonse Maitrepierre, Joshua Cannone, Martial Charasse, Lucie Brochard, Jonathan Canuti, Mossi Traore, dan Juliette Pasquier. Proses ini dari 500 brand lokal yang lakukan registrasi, hingga dikurasikan menjadi 12 brand."Dengan ini program PINTU Incubator, brand lokal Indonesia akan memiliki kesempatan memperluas wawasan akan pasar mode global, dan pada saat yang bersamaan," kata Chairman JF3, Soegianto Nagaria.Menggaet tujuh desainer pun menghasilkan karyanya yang berbeda-beda. Adapun hasil karya yang ditampilan pada Senin kemarin, yaitu:Mempresentasikan koleksi ‘The Maitrepierre’ Autumn-Winter 2023/2024. Bertemakan pertanyaan atas hubungan antara manusia dan alam yang terinspirasi oleh kepercayaan Shinto yang disebut 'Shishi-Gami'.Jonathan tampilkan '5' yang bercerita tentang perayaan 5 tahun brand Studio Clandestin. Koleksi ini menggabungkan daur ulang dengan kerajinan tangan menggunakan kain dari Nona Source (sebuah platform yang mengumpulkan dan menjual sisa stok kain dari LVMH Group).Dalam ajang JF3 2023, Joshua membawakan koleksi bertema ‘Stems’. Hal ini terinspirasi dari ekonomi kapitalis yang diperoleh dari pengalamannya ketika berada di Lower East Side, New York.Juliette mempresentasikan koleksi bertemakan ‘8:15AM’. Tema ini bercerita tentang perasaan kehilangan serta upaya untuk mempertahankan kenangan berharga dengan ayahnya di pagi hari.Presentasi koleksi bertemakan pun ‘World Cruise’. Hal ini terinspirasi dari pantai Mediterania dengan menampilkan palet warna yang salah satunya terinspirasi dari laut dalam, seperti biru laut hingga khaki.Dalam JF3 Fashion Show tahun ini, Ia mempresentasikan "Martial", koleksi brandnya yang identik dengan ciri khas gaya uniknya melalui potongan-potongan rumit, dan bahan-bahan inovatif.Dalam JF3 Fashion Show tahun ini, Mossi mempresentasikan ‘Mossi X Indonesia’, sebuah koleksi yang identik dengan signature stylenya yang mengambil inspirasi dari keragaman budaya.Mossi menggunakan teknik draping, cutting, maupun asimetri dengan tetap memperhatikan kualitas bahan yang digunakan.