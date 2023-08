Ini Tampilan Siluet WRPD Runner New Balance yang Stylish dan Futuristik

(New Balance WRPD Runner. Foto: Dok. New Balance)

(yyy)

Merk sepatu global asal Amerika Serikat, New Balance mengumumkan peluncuran siluet terbarunya yaitu WRPD Runner dengan warna 'Sea Salt'. WRPD Runner merupakan siluet terbaru yang menawarkan desain inovatif khas New Balance, siluet ini mendukung gaya hidup pengguna dengan kesan futuristik dan stylish.Dalam siluet WRPD Runner, New Balance memadukan gaya hidup dan teknologi sehingga menghasilkan tampilan sepatu yang dengan nuansa modern."New Balance sudah sangat dikenal sebagai sepatu yang bisa melengkapi apa pun style pengguna dan nyaman untuk digunakan. Tentunya New Balance akan terus mengeluarkan siluet-siluet baru yang dapat melengkapi keseharian pengguna agar tetap stylish," ujar Martina Harianda Mutis selaku General Manager Brand Marketing PT. Map Aktif Adiperkasa.Diketahui, siluet WRPD Runner merupakan sepatu yang terinspirasi dari sepatu lari. Tetapi, dikemas dengan sentuhan lifestyle sehingga sangat cocok untuk dijadikan daily beater untuk beraktivitas."WRPD Runner adalah konsep baru yang didorong oleh keunikan di mana gaya dan performa bertemu," kata Charlotte Lee, Senior Designer New Balance.Lee menjelaskan bagian atas sepatu ini memiliki fokus pada kesederhanaan dan kualitas, sementara solnya dibuat melengkung dari teknologi terbaik, yaitu FuelCell. Garis-garis busa yang mengalir berpadu dengan sifat abstrak dari desain futuristik, memberikan kesan yang kuat."Bagian atasnya merepresentasikan desain New Balance yang ikonik dengan bentuk oval sebagai interpretasi futuristik dari model lari retro. Sedangkan, pada midsole-nya memiliki teknologi FuelCell yang dipahat lembut dan bantalan di bagian depan, serta desain bantalan yang menawan di bagian tumit. Desain sol luar yang melengkung di bagian bawah dan membungkus bagian tengah sepatu serta memiliki pola tapak bergelombang yang unik," jelas Lee.Martina menambahkan sepatu lari ini dibanderol seharga Rp2,7 juta dan sudah tersedia di website newbalance.co.id dan di beberapa toko New Balance di Indonesia. Untuk colorway tambahan rencanaya akan diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang.