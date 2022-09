Gemas! Ini Tampilan Seri Kedua Koleksi Perhiasan Spesial TinyTAN BTS

(Seri kedua Frank & co.’s TinyTAN Special Collection. Foto: Dok. Yuni)

(Drawstring Bracelet. Foto: Dok. Instagram/@franknco_id)

(yyy)

Menjawab tingginya animo masyarakat akan koleksi perhiasan spesial TinyTAN yang telah diluncurkan pada bulan Juni lalu, kini Frank & co. kembali merilis seri kedua dari koleksi tersebut pada 23 September 2022.Seperti diketahui, TinyTAN adalah sekelompok karakter animasi milik Big Hit Entertainment yang diadaptasi dari boy grup BTS. Istimewanya, karakter ini dibuat sangat mirip RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook secara fisik, namun dengan tampilan yang menggemaskan.Pada seri kedua ini, Frank & co. ingin memberi kejutan dan apresiasi kepada pelanggan yang begitu antusias dengan koleksi edisi spesial BTS ini. Jika koleksi seri pertama berupa kalung, gelang emas dan berlian, kini koleksi tersebut diperlengkap dengan kehadiran pendant emas berbentuk karakter TinyTAN, mismatch earrings, serta drawstring bracelet (gelang serut) yang bisa disesuaikan dengan ukuran tangan pemakainya."Seri terbaru ini merupakan eksplorasi desain yang memungkinkan pemakai dan peminat Frank & co.’s TinyTAN Special Collection untuk tampil dengan beragam gaya dalam momen yang berbeda-beda. Mulai dari gaya streetwear, gaya sehari-hari, maupun gaya pada momen formal saat pesta, dan lain sebagainya. Seri pelengkap ini juga memungkinkan pemakainya menampilkan mood serta karakter yang ingin ditampilkannya pada momen itu," ujar Tanya Alissia, Merchandise Director CMK.Tanya pun mengungkapkan karena animo masyarakat yang luar biasa besar pada koleksi ini, maka merek perhiasan lokal ini ingin menyasar pada pasar yang lebih luas dengan memberikan kisaran harga yang lebih terjangkau yaitu mulai dari Rp3,99 juta hingga 7,49 jutaan.Lebih lanjut, Ferdy Felano, General Manager Frank & co menambahkan koleksi TinyTAN ini terbuat dari berlian dengan tingkat warna F (Flawless) dan kejernihan VVS (Very Very Slightly). Sementara untuk perhiasan emas dibuat dari emas 18 karat yang bersertifikasi SNI dengan menggunakan kemutakhiran Italian technology sehingga menghasilkan tampilan ikon dan wajah karakter TinyTAN."Sebagai rumah perhiasan yang mengedepankan produk orisinal dan kepuasan pelanggan, Frank & co. membuat detail perhiasan dengan cara digrafir menggunakan mesin CNC yang memiliki tingkat akurasi tinggi, sehingga detailnya begitu precise. Pantulan emas yang terpancar dari perhiasan Frank & co.’s TinyTAN Special Collection pun begitu berkilau berkat lapisan mirror finish. Dengan koleksi ini, Frank & co. membuktikan komitmennya sebagai ritel perhiasan yang terdepan di Indonesia dengan inovasinya," tutup Ferdy.