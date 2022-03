Modest Wear IKYK Suguhkan Koleksi Bertajuk Plethora of Sense di Paris

(IKYK menghadirkan penutup kepala berbahan rajutan 'balaclava' sebagai bagian penting dari rangkaian koleksi yang ditampilkan guna mempertegas bahwa IKYK adalah sebuah merek modest wear. Foto: Dok. IKYK)

(Koleksi Plethora of Sense akan hadir di Indonesia pada bulan Oktober 2022 melalui Happy Go Lucky (@hglhouse) yang terdapat di Jakarta, Bandung, Makassar dan Jogja. Foto: Dok. IKYK)

(yyy)

Merek modest wear asal Indonesia I Know You Know (IKYK) menampilkan fashion show pertamanya di salah satu pusat fesyen dunia, Paris pada 7 Maret 2022. Koleksi bertajuk 'Plethora of Sense' tersebut berlangsung di The Westin Paris, Vendome sebuah hotel klasik legendaris di jantung kota Paris.Anandia Putri Harahap, Creative Director dari IKYK mengatakan pagelaran ini merupakan merupakan momen spesial dan sebuah pencapaian besar dalam sejarah berjalannya IKYK. Nuansa dari koleksi Plethora of Sense ini memancarkan kesan yang kuat dan berani dengan sentuhan romantis, siluet feminim yang lembut dan modern namun juga diimbangi dengan sisi maskulin yang berani."Teknik yang kami aplikasikan juga sedikit banyak berbeda dengan koleksi-koleksi kami sebelumnya. Selain signature pleats yang memang menjadi salah satu daya tarik utama IKYK, untuk koleksi Plethora of Sense ini kami juga menggunakan teknik yang lebih kompleks seperti teknik quilting di bahan renda, desain print yang menghiasi signature pleats mixing dan juga bahan rajutan yang di print dan diaplikasikan pada puffer jacket. Keseluruhannya dapat dikenakan di negara empat musim dengan beberapa pilihan yang juga cocok di negara dua musim seperti Indonesia," jelas Anandia dalam siaran Pers.Lebih lanjut, koleksi dengan tema ini terdiri dari 16 looks. Keseluruhan koleksi memamerkan campuran dari berbagai jenis kain pilihan dan detail unik yang dikemas dalam nuansa warna berani yang dipadupadankan dengan warna-warna pastel dan netral.Adapun variasi warna yang ditampilkan dikoleksi ini mencakup warna-warna netral seperti hitam krem, coklat dan warna gading yang dipasangkan dengan warna-warna modern seperti ungu, kuning muda, sage green dan juga lilac.Kepiawaian tim desain IKYK dalam membuat potongan rumit terlihat praktis menjadi kunci utama koleksi ini. IKYK memang cenderung menghindari dekorasi-dekorasi yang berlebihan kecuali pada pilihan print guna memberikan kesan modern dan lebih mengutamakan teknik dan penggunaan material yang tepat serta siluet everyday wear yang ringan."Material yang dipilih pun tidak terkesan berat, meski beberapa unsur seperti renda,rajutan dan juga kulit pada beberapa aksesoris seperti sepatu banyak dieksplorasi. Singkatnya ini merupakan sebuah koleksi yang mudah dipakai dalam keseharian," tambah Anandia.IKYK juga akan menghadirkan showroom di Paris pada tanggal 7-16 Maret 2022 bertempat di Gallery Joseph. Keseluruhan rangkaian fashion show dan showroom disponsori oleh SCARLETT dan juga GEKRAFS (Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional). Adapun event organizer yang terlibat adalah Fashion Division Paris yang cukup ternama.