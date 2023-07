Misi Membawa Produk Lokal ke Kancah Internasional

(ELG)

Acara Localfest kembali digelar pada 28-30 Juli di ICE BSD. Ajang ini pun disambut baik sejumlah jenama lokal seperti Weidenmann.Weidenmann sendiri untuk pertama kali turut berpartisipasi dalam event Localfest. Weidenmann adalah merek lokal sepatu dan sandal yang sudah didirikan selama 30 tahun."Priotitas kami tetap mengutamakan material, daya tahan kuat, dan diproduksi secara ketat. Sehingga menjadikan Weidenmann menghasilkan produk lokal berkelas dunia. Langkah ini sejalan dengan misi kami membawa produk lokal ke kancah Internasional, dengan tema yang diusung #WalkPrideWithWDM," kata Yungky Pangestanu perwakilan dari Weidenmann.Yungky menyebut pihaknya coba memberikan pengalaman nyaman untuk pengguna berpetualang dan bereksplorasi. Dalam partisipasinya di acara ini, mereka bertujuan meningkatkan serta memperkuat brand lokal dengan memberikan berbagai aktivitas dan promo menarik sehingga lebih dikenal secara luas oleh publik."Weidenmann sendiri juga akan membagikan 300 pasang sandal gratis selama event dan special price untuk produknya untuk menunjukkan ke masyarakat luas kalau produk berkualitas tidak selalu mahal," katanya.Selain menyajikan gerai fesyen, Locafest juga menghadirkan wisata kuliner dan konser musik dari musisi ternama seperti Monkey to Millionaire, Noon Radar ft. Oslo Ibrahim, Rocket Rockers, Raisa, For Revenge, Last Child, Padi Reborn, Slank dan masih banyak lagi."Kami berharap terus melahirkan produk-produk yang dapat bersaing di kancah Internasional. Sehingga masyarakat Indonesia selalu bangga menggunakan produk lokal dan tetap tampil trendi seiring perkembangan zaman," tutupnya.