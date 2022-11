Pamerkan 58 Koleksi Tenun Ikat Sikka, Pendopo Gelar Peragaan Busana

(Pembuatan tenun Sikka. Video: Dok. Instagram Ikat Indonesia by Didiet M/@ikat_ind)

(TIN)

Pendopo, merek usaha Kawan Lama Group berkolaborasi dengan Iyonono dan Didiet Maulana menggelar Peragaan Busana Sikka di Pendopo, Living World Alam Sutera, Tangerang, Rabu, 23 November 2022.Peragaan busana ini memamerkan hingga 58 koleksi pakaian berbahan utama kain tenun ikat Sikka, hasil program pendampingan masyarakat yang dilakukan Pendopo sejak September 2021 di Kabupaten Sikka, NTT.Tasya Widya Krisnadi selaku Direktur Pendopo menjelaskan bahwa ada tiga fokus utama dari Pendopo, yaitu pengembangan produk, kolaborasi dengan para pengrajin lokal, lalu memperkenalkannya pada publik melalui pengalaman ritel.Kain tenun ikat Sikka dipilih oleh Pendopo sebagai kain yang digunakan pada pagelaran busana ini. Tidak hanya dipakai dengan melilitkan ke tubuh, namun Pendopo mengajak para desainer untuk menyesuaikan kain tenun pada selera masa kini juga.“Harapannya, masyarakat tidak hanya sekadar mengenal, tapi juga dapat memakai kain indah ini untuk dipakai sehari-hari,” kata Tasya.Fransiskus Roberto Diogo selaku Bupati Sikka berkata, “Kami bangga produk-produk dari Kabupaten Sikka bisa dikemas dengan sangat baik, sehingga warisan tenun kami bisa diperkenalkan ke masyarakat yang lebih luas melalui Pendopo.”Hal ini juga disambut positif oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia bahwa pagelaran busana dengan menggunakan ikat Sikka selain mewariskan budaya, juga mendorong sinergi kreatif yang bisa berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Sikka.Pada acara, Pendopo membagi ke dalam empat kategori, mulai dari Koleksi Senandung Sikka Lilit by Pendopo, yaitu koleksi kain tenun tanpa pemotongan sesuai pakem kain wastra yang menyambung dalam satu ikatan. Kemudian Koleksi Senandung Sikka Ready to Wear by Pendopo, kreasi pakaian berbahan tenun ikat Sikka yang dirancang oleh desainer in-house Pendopo.Selanjutnya hadir Koleksi Sikka by Iyonono, berupa koleksi pakaian ready to wear dengan tekstur dimensional menggunakan potongan-potongan kain perca khas desainer muda Iyonono. Seluruh Koleksi Sikka by Iyonono dikerjakan langsung oleh puluhan ibu-ibu binaannya di Cirebon dan Kuningan.“Hari ini, kami memamerkan 18 koleksi yang memanfaatkan kain perca tenun ikat Sikka hasil karya para mama sebagai aksen dimensional, yang dirangkai oleh para ibu di Cirebon dan Kuningan,” tutur Iyonono.Sebagai penutup, Pendopo akan memamerkan Koleksi Surya di Maumere by IKAT Indonesia, karya Didiet Maulana. IKAT Indonesia sendiri adalah merek fashion yang menginterpretasikan kembali tenun sebagai produk lokal kebanggaan Indonesia dari kacamata generasi muda, besutan Didiet Maulana.