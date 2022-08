Gigi Hadid 'Spil' Nama Label Fashion Miliknya di Media Sosial

(yyy)

Setelah Rhode by Hailey Bieber dan SKIMS by Kim Kardashian, kini supermodel Gigi Hadid pun mengumumkan sedang mengerjakan lini fesyennya sendiri. Melalui unggahan foto di Instagramnya, Gigi 'spil' nama merek barunya yang dijuluki ' Guest in Residence '."Sedang mengerjakan sesuatu...dengan cinta @guestinresidence," tulis mantan kekasih Zayn Malik dengan gambar potogan kain dan sweater, serta beberapa di belakang layar.Meskipun belum banyak informasi yang tersedia, berdasarkan postingan Instagram Hadid, dapat diasumsikan bahwa lini tersebut sebagian besar terdiri dari item pakaian rajut.Bahkan, saudara dan teman-teman terdekatnya menunjukkan dukungan dalam komentar. Seperti Bella Hadid yang menuliskan "Apa yang kita semua tunggu-tunggi," dan sahabatnya Hailey Bieber menulis, "Sangat bersemangat tentang ini."Melansir dari Hype Bae, berita mengenai fesyen line ini muncul setelah Hadid bekerja sama dengan Francesca Aiello dari Frankies Bikinis, yang menampilkan berbagai pakaian renang dan pakaian santai yang dirancang bersama untuk orang dewasa dan anak-anak.Namun, untuk mengetahui lebih detail mengenai label ini, kita tunggu saja peluncuran resmi Guest in Residence ya!