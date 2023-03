Tunik dengan puffy sleeves

Kemeja flanel dan celana denim

Gamis earth tone

Kemeja oversized

Rompi rajut dan kemeja putih

Nama selebriti Nycta Gina sudah tidak asing lagi di jagat hiburan tanah air. Pemeran sosok 'Jeng Kelin' ini mengawali karir sebagai penyiar radio, model, dan aktris sejak 2003. Meski suka melawak, Gina tidak pernah neko-neko akan penampilannya.Setelah mantap berhijab, wanita kelahiran 3 November 1984 ini kerap membagikan OOTD hijab friendly di akun instagram pribadi miliknya. Ibu dua anak ini tampil beda dalam balutan busana muslim yang lebih modis, kasual, dan rapi. Gayanya tersebut pun bisa kamu jadikan referensi OOTD sehari-hari atau untuk hangout di bulan Ramadan ini. Check this out!Kamu dapat memakai tunik beraksen floral dengan lengan mengembang (puffy sleeves) untuk menambah kesan anggun. Detail pakaian ini akan membuat penampilanmu lebih menarik serta tidak monoton. Agar mengimbangi kesan mewah pada lengan mengembang tersebut, Gina mengenakan hijab dengan model simpel dan ketat. Warna baby blue pada pakaian dapat kamu senadakan dengan hijab yang akan digunakan.Untuk perayaan ulang tahunnya, Gina memilih gaya kasual dengan mengenakan kemeja flanel berwarna hijau yang dipadukan dengan celana denim. Tampilan Gina ini juga bisa kamu tiru untuk hangout bareng teman lho!Istri dari penyiar Kinos ini tampil klasik dan feminim dengan gaun panjang bernuansa warna bumi dengan motif floral. Untuk hijab, dengan model yang simpel ia memilih warna yang senada dengan gaunnya.Tampil dengan konsep hijab minimalis bernuansa monokrom dapat menciptakan look yang kasual dan simpel. Gina menggabungkan oversized shirt berwarna hitam, dengan celana panjang berwarna beige yang senada dengan hijab pashmina yang dikenakannya.Terakhir, padukan kemeja polos putih dengan rompi rajut berwarna abu-abu yang tampak matching dengan celana panjangnya. Sementara, untuk hijab Gina memilih warna putih. Look ini bikin penampilanmu terlihat lebih kasual.