Fesyen Anak Bangsa Kembali Mendunia

Produk fesyen lokal Erigo tampil di gelaran New York Fashion Week 2022

New York: Produk fesyen lokal Erigo berhasil tampil di gelaran New York Fashion Week 2022 dan membuka pop up store bersama platform e-commerce Shopee. Mengusung tema ‘Fashion Meets Function’, Erigo menampilkan koleksi perdana dari lini ERIGO X dengan total 60 tampilan.



Fesyen yang ditampilkan memadukan warna-warna palet neon yang tidak biasa, seperti orange tiger, black beauty, lemon chrome, teal blue, raspberry, dan lime green.



Koleksi terbaru dari ERIGO X terdiri dari kemeja, t-shirt, pants dan outer yang ditampilkan pertama kali dan dibuat khusus untuk peragaan di New York Fashion Week. Koleksi ini juga menggunakan bahan dasar drill katun dan taslan yang sangat nyaman untuk digunakan sebagai busana harian, olahraga hingga formal.



"Kami bangga bisa memperkenalkan koleksi ERIGO X yang terinspirasi dari tren fesyen terkini. Masyarakat mulai menyukai dan menggunakan warna-warna yang berani dan diharapkan dapat dipakai oleh semua kalangan," kata CEO dan Owner Erigo, Muhammad Sadad, dalam keterangan tertulisnya, Kamis 9 September 2021.



Sebagai upaya menjangkau pasar Amerika, Erigo telah membuka pop-up store pada 7 September 2021 di SoHo yang merupakan salah satu lokasi paling bergengsi di kota New York. Pop-up store ini akan dibuka selama dua pekan, dan nantinya produk-produk Erigo tersebut juga akan tersedia secara eksklusif di platform Shopee.



Peluncuran koleksi spesial Erigo lainnya akan tersedia secara eksklusif di Shopee mulai dari tanggal 9-11 September 2021. Para pengguna Shopee akan mendapatkan akses perdana untuk 13 koleksi baru Erigo.



Erigo juga menjadi street wear pertama asal Indonesia yang melakukan show tunggal di New York Fashion Week Spring/Summer 2022. NYFW kali ini juga menandakan dibukanya kembali live show yang dapat dihadiri secara langsung setelah dua musim dilakukan secara virtual.

(FZN)