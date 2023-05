Hobi Bersepeda dan Hiking, Ini Sederet Gaya Sporty Kim Soo Hyun, Macho Banget!

Track suit adidas

Aktor ternama asal Negeri Ginseng, Kim Soo Hyun sukses menggelar jumpa fans pertamanya di Indonesia pada Minggu (14/5) kemarin.Pemeran utama drama 'It's Okay Not to Be Okay' itu diboyong oleh brand kecantikan lokal Y.O.U yang juga didapuk sebagai brand ambassador dari produk tersebut.Kedatangan Kim Soo Hyun disambut hangat dan sangat meriah oleh para penggemar di Hall 5, ICE BSD Tangerang. Momen ini juga menjadi obat rindu bagi para 'Yukaris' (sebutan fans Kim Soo Hyun) tentunya.Diketahui, aktor Korea dengan bayaran termahal ini mengaku sedang menyukai beberapa kegiatan olahraga. Bahkan, jika dilihat dari akun Instagramnya, Soo Hyun kerap mengunggah foto dirinya tengah bersepeda dan hiking."Saya suka naik sepeda atau olahraga untuk bersenang-senang," tutur pria berusia 35 tahun tersebut.Nah, Yukaris penasaran kan dengan gaya sporty Kim Soo Hyun saat berolahraga? Check this out!