Episode terakhir drama Bussiness Proposal berhasil mencetak rating 11,4 persen berdasarkan data Nielsen Korea dikutip dari Newsen via Naver. Angka tersebut menjadikan drama tentang kisah cinta presiden direktur Kang Tae-moo ( Ahn Hyo-seop ) dan pegawainya Shin Ha-ri (Kim Se-jeong) mendapatkan urutan nomor satu di tayangan Netflix Indonesia.Selain karena kisahnya yang menarik, kepiawaian para pemain dalam memerankan setiap karakter juga membuat drama tersebut berhasil menyentuh hati para pencinta drama korea. Khususnya, tokoh utama Kang Tae-moo yang digambarkan sebagai CEO yang tegas, handal namun memiliki hati yang lembut dan pandai memasak.Ahn Hyo-seop begitu pandai memerankan karakter Kang Tae-moo. Bahkan, pesona dan gaya fashion keseharian pria berusia 26 tahun itu pun dianggap tak jauh berbeda dengan sang CEO. Nah, supaya kamu makin bucin dengan Kang Tae-moo, berikut gaya busana kasual hingga formal Ahn Heo-seop yang membuatnya terlihat maskulin (Aktor sekaligus penyanyi ini didapuk sebagai brand ambassador internasional merek fashion asal Paris, Berluti)(Hyo-seop adalah anggota grup proyek One O One yang dibentuk oleh Starhaus Entertainment)(Selain CEO, Hyo-eop juga pernah berperan sebagai dokter dalam drama sekuel Dr.Romantic tahun 2020)(Mengawali karir sejak 2015, Hyo-seop sempat memenangkan Best New Actor dalam drama 'Still 17' di ajang SBS Drama Awards ke-26)(Sukses mendapatkan rating tinggi dalam drama 'Bussiness Proposal', Hyo-seop akan memenuhi janji bernyanyi dengan lawan mainnya Kim Se-jeong)