Gandeng Bintang NBA, Skechers Hadirkan Koleksi Perdana Basketball

Fitur SKX Resagrip dan SKX Float

Julius Randle in Skechers Basketball SKX FLOAT. Dok. Ist

The new Skechers Basketball SKX Resagrip. Dok. Ist

(FIR)

Skechers merambah ke lapangan basket dengan meluncurkan rangkaian sepatu basket teknis perdananya. Skechers melibatkan dua bintang NBA , power forward New York Knicks, Julius Randle, dan shooting guard Los Angeles Clippers, Terance Mann untuk menjadi Brand Ambassador mereka.Koleksi Skechers Basketball hadir di Indonesia dengan dua gaya mid-top atau mid- dan low-top yang berbeda yaitu SKX Resagrip dan SKX Float, yang menggabungkan teknologi inovatif dengan kenyamanan khas Skechers. Kedua koleksi ini sudah digunakan Randle dan Mann sejak awal musim NBA 2023/2024.Selain menjadi jajaran atlet profesional pertama yang memakai sepatu ini, Randle dan Mann juga menjadi duta Skechers Basketball. Keduanya bersedia untuk menjadi representasi dalam kampanye dari brand performance shoes ini setelah merasakan kenyamanan luar biasa di lapangan."Seiring dengan kesuksesan kami sebagai brand dengan berbagai terobosan di olahraga lari, golf, pickleball, dan sepak bola global, kami memaksimalkan insight dan tanggapan dari para profesional seperti Julius Randle dan Terance Mann untuk mengautentikasi posisi kami sebagai brand performance dengan sepatu basket terbaik di lapangan," kata Greg Smith, VP of Product Development and Merchandising for Skechers Performance.Baca juga: Sepatu Safety Juga Bisa Buat Bergaya "Kedua pemain ini mewakili beragam pemain NBA, dari veteran all-star di Eastern Conference hingga bintang muda dekat markas besar Skechers di Los Angeles. Koleksi sepatu basket kami menggambarkan bahwa Skechers Basketball hadir dengan fitur dan desain yang inovatif untuk setiap jenis atlet, apa pun gaya mereka dan di mana pun mereka bermain," sambungnya.Sementara itu Michael Greenberg, president of Skechers mengatakan, mulai pertengahan 2023 lalu, Skechers memasuki dunia sepak bola dengan menawarkan sepatu performa terbaik untuk atlet yang berkompetisi dalam dua olahraga paling digemari di dunia tersebut."Ini merupakan awal dari investasi jangka panjang Skechers pada segmen olahraga bola basket, dengan lebih banyak lagi kolaborasi dengan para pemain, yang sangat penting untuk strategi dan visi pertumbuhan kami. Setelah pertama kali diluncurkan di tiga pasar bola basket terbesar, kami secara strategis memperluas ke pasar-pasar yang relevan yang memiliki antusiasme terhadap olahraga bola basket," jelas Michael.SKX Resagrip merupakan perpaduan sempurna antara bentuk dan fungsi, dirancang untuk pemain yang bergerak sangat cepat dengan cushion sepatu terbaik dan responsif untuk mendukung gerakan cepat serta eksplosif.Dilengkapi dengan Teknologi Goodyear Resagrip dan konfigurasi outsole unik untuk para pengguna bermain maksimal dan fokus pada permainannya.Sedangkan untuk para pemain yang mencari stabilitas, SKX Float menawarkan Thermoplastic Polyurethane (TPU), yakni bahan sintetis yang ditempatkan secara strategis untuk mengunci posisi kaki, sementara desain Swirl Tech yang ringan memberikan fleksibilitas untuk pengalaman di lapangan yang luar biasa.Sementara itu, sepatu ini juga dilengkapi outsole Goodyear yang memberikan traksi atau daya tahan yang maksimal. Kedua siluet ini dilengkapi oleh cushion Hyper Burst® dan sockliner Hyper Burst Pro yang menambah tambahan."Digandeng Skechers dalam karier saya adalah pengalaman luar biasa. Mereka masih baru di dunia olahraga bola basket, sehingga saya punya kesempatan untuk melakukan hal-hal menarik di luar batas dengan cara yang positif dan berdampak," kata Julius Randle."Skechers sangat cocok untuk saya karena saya adalah pemain yang kompetitif, dan mereka memiliki pendekatan yang sama ketika membuat sepatu terbaik di lapangan. Ini adalah tahap baru dalam perjalanan Skechers dan karier saya, sehingga kami bersama-sama memulai perjalanan dengan sepatu luar biasa ini. I love that," tuturnya.Sementara Treance Mann mengungkapkan kesan pertamanya menggunakan produk tersebut, tepatnya ketika melangkah ke lapangan dengan Skechers, ia tahu bahwa sepatu ini sungguh luar biasa, sangat nyaman, dan juga mencerminkan gaya permainannya.Saya senang bahwa Skechers adalah brand berbasis di Los Angeles. Saya bisa bertemu langsung kapan saja untuk membicarakan tentang sepatu dan benar-benar bermitra dengan mereka. Mereka memberikan semua yang saya butuhkan, dan saya sangat berharap untuk bersaing dengan Skechers,"kata Terance Mann.Koleksi sepatu basket Skechers dibanderol dari harga Rp. 1.999.000 hingga Rp. 2.299.000, dan kini tersedia di beberapa toko ritel Skechers Indonesia dan Skechers.id, serta toko Footlocker terpilih di Indonesia.