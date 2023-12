8 Bahan Rumahan untuk Menghilangkan Noda Kuning pada Sepatu Putih

1. Pasta gigi

2. Bubuk soda kue

3. Pemutih

4. Cuka

(Bubuk soda, cuka dan air lemon dianggap bahan paling ampuh untuk menghilangkan noda pada sepatu putih. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

5. Air panas dan garam

6. Sabun cuci piring

7. Sampo

8. Air lemon

(yyy)

Jika kamu memiliki sepasang sepatu berwarna putih, kemungkinan besar sering merasa khawatir untuk menjaganya tetap bersih dan putih. Memang, sepatu putih terlihat bagus dan cocok dengan hampir semua pakaian. Tapi mereka mudah kotor dan ternoda.Sebelum mulai menghilangkan noda kuning, mungkin salah satu hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah memahami terlebih dahulu bagaimana noda tersebut bisa muncul.Ingat, jika kamu bisa mencegahnya menguning, tentu tidak perlu berusaha keras menghilangkan noda tersebut. Dan kabar baiknya adalah noda kuning pada sepatu putih kamu bisa dihilangkan. Berikut ini beberapa tips menghilangkan noda pada sepatu putih kesayanganmu. Check this out!Kamu bisa menggunakan pasta gigi untuk menghilangkan noda kuning pada sepatu. Pasalnya bahan ini mengandung peroksida, zat pemutih yang berfungsi melawan noda. Basahi sepatu secara menyeluruh. Kemudian oleskan pasta gigi pada area yang bernoda. Gunakan sikat gigi bekas untuk menyikat area yang kotor hingga bersih. Pastikan untuk membilas semua pasta gigi sebelum mengeringkan sepatu.Bahan pembersih ini efektif dan alami, ideal untuk individu yang sadar lingkungan. Penggunaan soda kue untuk membersihkan sepatu, campur satu sendok makan soda kue dengan tiga sendok makan air. Oleskan pasta kental ini ke sepatu dan biarkan berkisar lima menit.Kemudian gosok noda tersebut dengan spons atau sikat gigi hingga seluruh sisa kotoran dan noda hilang. Lalu, bilas sepatu dan keringkan di udara terbuka di tempat yang berventilasi baik.Bahan rumah tangga ini juga efektif menghilangkan noda kuning pada bagian sepatu berbahan karet dan sintetis. Seperti yang dinukil dari Two Little Feet, cukup oleskan pemutih pada sepatu dan sikat dengan lembut sampai bersih. Bisa juga menggunakan sikat gigi atau spons untuk melakukannya. Setelah kotoran dan noda hilang, bilas hingga bersih dengan air dan biarkan sepatu mengering di tempat terbuka. Jangan lupa gunakan sarung tangan, ya!Bahan rumahan ini juga bisa menghilangkan noda kuning pada sepatu putih. Campurkan cuka putih dan air dengan perbandingan yang sama dalam mangkuk. Celupkan sepatu ke dalam campuran tersebut dan biarkan selama 30 menit. Lalu sikat sampai bersih. Bilas hingga bersih dengan air dan biarkan hingga kering.Jika sepatu mulai menunjukkan noda menguning, garam dan air panas juga bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Tentunya tidak akan sulit menemukan garam di rumah. Untuk membersihkan noda kuning pada sepatu putih, campurkan satu sendok makan garam ke dalam secangkir air panas. Pastikan semua garam larut. Celupkan sikat gigi ke dalam air garam, lalu sikat sepatu hingga nodanya hilang. Keringkan sepatu, dan sepatu akan kinclong kembali.Tak hanya menghilangkan noda makanan dari piring, cangkir, dan peralatan makan. Detergen cuci piring juga bisa digunakan untuk menghilangkan noda kuning pada sepatu putih. Cairan ini sangat baik dalam menghilangkan noda petrokimia.Pertama, basahi sepatu dan oleskan cairan pencuci piring dalam jumlah banyak. Lalu, gosok atau sikat sepatu dengan lembut hingga bersih. Untuk noda membandel, rendam dalam detergen pencuci piring dan air sebelum dibersihkan. Setelah bersih, bilas dengan air dan keringkan.Barang rumah tangga lain yang bisa kamu gunakan untuk menghilangkan noda kuning pada sepatu putih adalah sampo. Oleskan secukupnya dan sikat sepatu dengan lembut menggunakan sikat gigi. Setelah area noda bersih, bilas dengan air dan keringkan!Mengandung asam sitrat untuk melarutkan noda kuning yang menumpuk di sepatu. Potong dua atau tiga buah lemon menjadi dua dan peras airnya ke dalam sepatu. Diamkan selama kurang lebih 15 menit, lalu bersihkan noda dengan kain. Bilas sepatu secara menyeluruh dengan air dan keringkan.Agar sepatu putihmu bebas noda, ingatlah untuk sering membersihkannya. Berusahalah semaksimal mungkin untuk menghilangkan kotoran dan noda sebelum menempel. Semakin cepat dibersihkan, semakin besar peluang kamu untuk menghindari noda kuning. Selamat mencoba!