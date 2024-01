Alas Bedak Menempel di Pakaian? Begini Cara Menghilangkannya

Foundation cair

(Sebelum dicuci, berikan detergen atau perawatan noda. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Alas bedak tabur

Dry cleaning

(yyy)

Saat mempercantik wajah dengan make up , tentunya kamu pernah melakukan kesalahan kecil. Seperti, menempelnya foundation, bedak atau lipstik pada pakaian. Memang nodanya, sih, sedikit, tapi cara menghilangkannya yang bisa jadi 'PR' ketika mencuci.Tapi untungnya, menghilangkan noda make up pada pakaian tidak membutuhkan usaha yang berlebihan. Walaupun menghilangkan noda alas bedak di pakaian terbilang gampang-gampang susah, noda itu bisa dihilangkan asalkan dicuci dengan segera.Pasalnya, setiap noda make up yang menempel di baju memerlukan penanganan berbeda. Nah, buat yang penasaran, inilah cara mudah menghilangkan noda foundation dari pakaianmu. Check this out!Alas bedak cair menyebar dengan cepat ke seluruh kain, jadi penting untuk menghilangkan kelebihannya dengan cepat untuk menjaga area yang terkena dampak sekecil mungkin. Mengutip laman No7 Beauty, kamu bisa menggunakan tisu atau kain bersih.Lalu tepuk-tepuk perlahan permukaan noda untuk menyerap kelebihan alas bedak cair dan mencegahnya menyebar lebih jauh. Jangan menekan terlalu keras karena dapat membuat noda semakin menempel pada serat pakaian. Lalu, gunakan air hangat untuk membilas noda.Jika penyebabnya adalah alas bedak cair bebas minyak, gunakan detergen atau perawatan noda sebelum dicuci. Jika foundation-nya berbahan dasar minyak, cobalah beberapa tetes sabun cuci piring. Mungkin terdengar aneh, tapi ini membantu melarutkan lemak dan minyak sehingga noda lebih mudah hilang.Oleskan detergen, perawatan noda sebelum dicuci, atau sabun cuci piring ke area yang terkena noda lalu usapkan perlahan ke kain menggunakan sikat gigi berbulu lembut. Diamkan selama 10-20 menit. Kemudian, cuci pakaian pada suhu terpanas yang diperbolehkan pada label perawatan. Jika noda masih belum hilang, cucilah lagi untuk menghilangkan sisa alas bedak.Ketika bedak tabur menempel pada pakaian, segeralah kibas pakaian tersebut. Hal ini dapat membantu dengan meniup benda tersebut dengan lembut untuk menghilangkan kelebihannya.Jika masih melihat bedak di permukaan, sikat perlahan menggunakan sikat gigi bersih atau spoolie maskara bersih, berhati-hatilah agar tidak menekan dan memaksanya masuk lebih jauh ke dalam kain. Lalu, sambil menghadap ke bawah, siram air hangat tepat di pakaian yang terkena noda.Namun, sebelum dicuci, berikan detergen atau perawatan noda. Gosokkan perlahan ke dalam kain dan diamkan selama 10-20 menit (atau ikuti petunjuk pada produk). Kemudian, langsung masukkan ke dalam mesin cuci dan cuci pada suhu tertinggi yang direkomendasikan pada label. Kamu mungkin perlu mencucinya dua kali untuk menghilangkan noda sepenuhnya.Jika memiliki pakaian berbahan sutra atau wol dan terkena noda foundation, bawalah sesegera mungkin ke layanan dry cleaning daripada mencoba menanganinya di rumah.