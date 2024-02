Gandeng 3 Kreator Wanita, Converse Hadirkan Koleksi De Luxe

Konsep By You

(FIR)

Kaum muda dalam hal ini Generasi Z kadang terbentur untuk menemukan batas gaya mereka. Maka dari itu, Converse meluncurkan beberapa tema baru dalam menghadapi musim semi dengan mengedepankan gaya, kesesuaian, bentuk, dan fungsi.Ada tambahan dua gaya baru dari koleksi sepatu Chuck, memadukan gaya klasik dengan Luxe. Bergabung dengan produk favorit penggemar yang baru-baru ini diperkenalkan; Chuck 70 De Luxe Heel, Chuck 70 De Luxe Wedge - yang menawarkan ketinggian hingga empat inci – dan Chuck 70 De Luxe Squared.Kedua gaya tersebut mengubah bentuk sole depan Sepatu yang tadinya bentuk bundar ikonik menjadi satu dengan proporsi bersudut dan persegi untuk dimensi dan ekspresi yang benar-benar baru, sekaligus membangkitkan DNA Chuck Taylor yang menonjol di bagian atas – menampilkan detail jahitan, patch Converse berbentuk segi delapan, dan jalur warna klasik yang identik dengan merek tersebut.Koleksi De Luxe baru diluncurkan bersamaan dengan serangkaian kolaborasi global dengan kolaborator kreatif wanita termasuk Martine Ali, Feng Chen Wang, dan Isabel Marant. Setiap kolaborator dikenal karena memetakan jalur baru dan mendefinisikan ulang status quo, dan Converse telah menawarkan siluet ikonik Chuck Taylor sebagai inspirasi, dan dorongan kreativitas untuk menentukan masa depan mode.Di peluncuran kampanye ‘Edge of Style’ yang baru ini, Converse menjadi pencetus atas penemuan yang memungkinkan kaum perempuan muda mengeksplorasi gaya yang baru dan lebih berani.Dalam momen yang begitu istimewa ini, Converse Indonesia juga meresmikan gerai Grand Indonesia. Gerai anyar ini memperkenalkan konsep baru dari Converse di mana menjadi toko yang pertama hadir di Asia Tenggara.Dengan luas 170 meter persegi, gerai Converse di Grand Indonesia menampilkan Converse By You dengan tambahan mesin bordir, serta tampilan gerai yang lebih premium sekaligus seru dan meriah.Selain koleksi De Luxe, Converse juga menawarkan ragam elevated collection (Sepatu bersol tebal), antara lain; Run Star Hike, Run Star Motion, Run Star Legacy, Chuck Taylor All Star Lift, Chuck Taylor All Star Move dan masih banyak koleksi sepatu jenis platform lainnya dari Converse khusus untuk women market.Chuck 70 Deluxe Wedge dan Chuck 70 Square Toe kini tersedia di sejumlah gerai Converse pilihan dengan harga mulai dari Rp. 1.799.000 – 1.999.000.