Dukung Sustainable Fashion, CCI Hadirkan Serat Kapas AS untuk Industri Fesyen Muslim Indonesia

(Webinar CCI dengan sejumlah pelaku bisnis industri tekstil dan fashion designer di Indonesia. Foto: Dok. Istimewa)

Tiga Alternatif untuk pelaku bisnis tekstil

(yyy)

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan produksi garmen dalam industri busana muslim , mengingat Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia.Pada Oktober 2021, pemerintah Indonesia pun mencanangkan dua inisiatif. Pertama, untuk mempromosikan Indonesia sebagai pusat industri busana muslim dunia. Kedua, untuk mengembangkan lebih luas ekspor kain dan garmen busana muslim dari Indonesia ke berbagai negara di dunia.Demi mendukung inisiatif yang akan berlanjut dari tahun 2021 hingga 2024 itu, penggunaan material kain yang nyaman adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan. Oleh sebab itu, Cotton Council International (CCI) memperkenalkan serat kapas dari Amerika Serikat kepada pelaku industri busana muslim di Indonesia.Tekstil yang terbuat dari kapas AS berkualitas tinggi, nyaman dan tahan lama. CCI juga menekankan bagaimana industri kapas AS adalah pemenang dari produk keberlanjutan dan transparansi.Dr. Andy Do, Perwakilan CCI di Indonesia mengatakan komitmen dan konsistensi CCI dalam memberikan nilai tambah bagi industri tekstil secara global, tidak terkecuali di Indonesia, senantiasa diwujudkan melalui berbagai inisiatif."“Kami memahami bahwa pasar untuk busana muslim di Indonesia memiliki potensi yang besar sehingga dapat ditingkatkan untuk menghasilkan pendapatan ekspor yang tinggi di masa mendatang. Program Lisensi COTTON USA, COTTON USA SOLUTIONS, dan Cotton Trust Protocol AS adalah tiga solusi yang efektif untuk membantu pertumbuhan bisnis tekstil di Indonesia," jelasnya dalam acara Webinar CC dengan para pelaku bisnis tekstil Indonesia pada Selasa, 31 Mei 2022.Demi mendukung pertumbuhan industri busana muslim di Indonesia dengan mendorong penggunaan kapas AS, CCI juga memberikan program lisensi kepada para pelaku industri tekstil di Indonesia.Menurut Andy Do, program lisensi COTTON USA, COTTON USA SOLUTIONS dan Cotton Trust Protocol A.S. dari CCI untuk menjaring pembeli baru, memahami tren mode terbaru di industri fesyen dan tekstil, serta untuk mendapatkan keuntungan dalam penggunaan kapas AS.Sementara, Program COTTON USA SOLUTIONS menawarkan bantuan teknis dari ahli secara gratis kepada pabrik pemintalan Indonesia yang merupakan pemegang lisensi COTTON USA dan/atau anggota U.S. Cotton Trust Protocol.Sedangkan, U.S. Cotton Trust Protocol menguntungkan pabrik tekstil Indonesia dengan memungkinkan mereka memverifikasi, mengukur, dan membuktikan bahwa kapas AS yang mereka beli adalah produk berkelanjutan yang bebas dari risiko lingkungan dan sosial."Melalui tiga program praktis ini, pabrik tekstil Indonesia akan dapat menemukan solusi dan inspirasi baru untuk mempercepat kemajuan bisnis mereka, terutama di industri busana muslim," tutup Andy Do.