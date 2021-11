Keren, Brand Lokal akan Banjiri Urban Sneakers Society 2021

(REN)

Jakarta: Urban Sneakers Society akan kembali hadir di Jakarta Covention Center (JCC), 2-5 Desember 2021. Ajang tempat berkumpulnya fesyen enthusiast itu akan dibanjiri sederet brand lokal."Setidaknya ada 60 brand lokal yang akan berpartisipasi. Kami selalu mendukung UMKM terutama brand lokal Indonesia," kata Sayed Muhammad, CEO USS Networks, dalam jumpa pers, Senin 29 November 2021.Ajang ini pun untuk pertama kalinya lagi akan digelar secara offline. Mengingat telah ditetapkannya PPKM Level 1 di Jawa-Bali, Urban Sneakers Society pun ingin mengambil peluang pemulihan ekonomi UMKM dan brand lokal."Event offline merupakan bagian penting dari penjualan UMKM. Oleh karena itu, dengan mengikuti prokes yang ketat kami siap hadir kembali sebagai platform pendukungnya. Semoga dengan acara ini, dengan bantuan dari berbagai instansi dan tentunya Bank Mandiri, Urban Sneaker Society 2021 bisa menjadi awal gerakan bangkitnya UMKM kita," tutur Sayed.Urban Sneaker Society 2021 menawarkan berbagai rangkaian kegiatan yang tidak kalah menarik dari tahun-tahun sebelumnya. Ratusan brand lokal akan hadir dengan promo-promo spesial yang hanya bisa didapatkan eksklusif di Urban Sneaker Society 2021.Tentu saja yang ditunggu-tunggu, akan ada Exclusive Release dan Exclusive Collaboration dari brand-brand lokal terbaik seperti Sepatu Compass, Rawtype Riot, Public Culture, UNKL 3.4.7 dan masih banyak brand lokal lainnya.Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa mendapatkan promo seperti harga under retail, diskon hingga 80 persen, hingga promo spesial penggunaan Bank Mandiri seperti cashback hingga Rp 750.000, dan penawaran produk serba seribu rupiah.Tidak kalah menarik, setiap transaksi dengan kelipatan Rp500.000 akan mendapatkan tiket raffle dan bisa berkesempatan memenangkan hadiah dengan total ratusan juta rupiah."Di event ini, kami akan memberikan program promo yang menarik untuk transaksi pembayaran dengan alat pembayaran non tunai Bank Mandiri, yakni super app Livin’ By Mandiri, Mandiri Kartu Kredit dan Mandiri Kartu Debit," kata Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha.Urban Sneaker Society 2021 memberikan potongan 40 persen untuk pembelian tiket khusus pengguna Bank Mandiri, yang hanya bisa diperoleh secara online eksklusif di Blibli.com. Periode penjualan tiket Urban Sneaker Society berlangsung hingga akhir periode event, 5 Desember 2021.Kolaborasi antara Blibli dengan Urban Sneaker Society 2021 akan menjawab kebutuhan para sneakerhead di Indonesia terhadap pilihan urban sneaker terkurasi dengan pengalaman belanja yang lebih mudah berkat layanan Click & Collect serta pengiriman dua jam sampai."Sebagai exclusive e-commerce partner, Blibli juga menghadirkan berbagai promo khusus, lelang, produk limited edition, hingga raffle, sehingga pelanggan bisa mendapatkan sneaker incarannyadengan penawaran terbaik," ujar Elsa Maria Pattie, VP Sport & Outdoor Activities Category Blibli," ujar Elsa Maria Pattie, VP Sport & Outdoor Activities Category Blibli.