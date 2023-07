Usung Tema NALA di JF3, Tities Sapoetra Suguhkan 40 Koleksi Fashion Berbahan Organik

(Tities Sapoetra memamerkan 40 koleksinya yang berbahan organik di JF3. Foto: Dok. Instagram JF3 Official/@jf3_info)

(TIN)

Tities Sapoetra memperkenalkan koleksi terbarunya yang diberi tajuk 'NALA' dalam ajang Jakarta Food and Fashion Festival (JF3 ) di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu, 22 Juli 2023.Melalui NALA yang memiliki makna 'Ratu' dari bahasa Afrika, Tities ingin membuat para wanita di Indonesia bisa saling mendukung dan berkolaborasi. Khususnya dalam dunia fashion di Indonesia."Jadi mari kita sama-sama berkolaborasi untuk memajukan fashion Indonesia. Enggak cuma fashion aja tapi di kehidupan sosial kita dan juga pekerjaan kita masing-masing," kata Tities, usai press conference di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu, 22 Juli 2023.Tities memamerkan 40 koleksinya yang berbahan organik. Nuansa look dari Nala itu sendiri terlihat menonjol pada pop up print batik Afrika dan dipersembahkan dari second line brandnya yakni TS The Label."70 persen menggunakan kain organik. 15 (model) cowok dan sisanya cewek. Kalau TS the Label kan mostly dia punya signature-nya itu hitam-putih, itu tetap ada tapi karena aku terinspirasi dari print batik Afrika jadi akan ada nuansa pop up-nya gitu, jadi lebih menonjol lebih pop up gitu warnanya," ujar Tities.Persiapan untuk JF3 kali ini, Tities juga sudah melakukannya sejak satu bulan lalu. Bahkan Tities memberi kejutan dalam shownya, yakni membuat para model atau musenya, menari sebelum mengakhiri show.Dalam shownya, sejumlah muse yang tampil di antaranya Rangga Moela, Anastasia Siantar, Reti Ragil, dan Whulandary Herman."Persiapan untuk pertunjukan beberapa minggu lalu, sebenarnya enggak ada halangan yang gimana-mana, cuma paling masalah waktu aja sih yang terlalu mepet gitu karena banyak show," tutupnya.