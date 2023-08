Tips Memilih Outfit untuk Orang Bertubuh Kurus, Dijamin Kamu Gak Saltum!

Pilih atasan oversized

Untuk sebagian orang, memilih pakaian menjadi salah satu aktivitas yang sering kali membingungkan. Pasalnya, saat memilih busana kita harus memerhatikan beberapa hal. Mulai dari warna, motif dan yang paling utama adalah pakaian tersebut sesuai atau tidak dengan bentuk tubuh.Tubuh kurus dianggap menjadi bentuk yang paling ideal dan diinginkan banyak orang. Pasalnya, tubuh yang kurus sangat gampang untuk padu padan pakaian dan ukurannya pun sangat mudah ditemukan, baik di toko online maupun offline.Namun, tahukah kamu memiliki tubuh yang kurus itu tidak selamanya gampang untuk mix and match pakaian lho! Biasanya orang kurus ingin terlihat lebih berisi. Nah, ini bisa disiasati dengan busana. Mau tau caranya? Check this out!Oversized top kian populer di dunia fashion. Melansir dari laman Zalora, pakaian yang terkesan kebesaran ini sangat cocok untuk kamu yang memiliki tubuh yang kurus. Oversize top akan membuat penampilanmu terkesan berisi dan proposional.Namun, untuk pilihan gaun atau blouse, sebaiknya gunakan yang berukuran medium. Memilih ukuran kecil hanya akan membuatmu terlihat lebih kurus lagi dan ukuran yang terlalu besar menyebabkan terlihatnya ruang selisih pada baju yang kamu kenakan.Pemilik tubuh kurus juga lebih disarankan menggunakan style layering agar tubuh terlihat lebih berisi. Caranya dengan menggunakan kaos berpotongan panjang dan menambahkan jaket atau sweater sebagai outernya. Tapi pastikan kamu menggunakan kain berbahan tipis agar tak gerah ketika beraktivitas di luar ruangan.Jika tak ingin repot memilih pakaian untuk di padu padan, kamu bisa gunakan set two piece atau setelan. Dengan corak bunga yang besar, siluet tubuhmu bisa jadi lebih berisi. Hindari warna-warna gelap, kamu juga bisa menggunakan warna cerah jika ingin menyamarkan bentuk tubuh.Kamu juga bisa tampil ala vintage dengan menggunakan kemeja, blouse atau gaun berpotongan lengan balon. Selain terlihat lebih chic, kamu tak akan kesulitan memasangkan outfit tersebut dengan bawahan apa pun. Jika kamu berhijab, kamu bisa memilih scarf berwarna senada dengan blouse dan padukan dengan celana jeans nude.Sudah tidak diragukan lagi bahwa motif horizontal mampu membuat kesan “berisi” pada tubuhmu yang kurus. Kamu bisa memasukan pakaian ke dalam atau membiarkannya di luar celana.