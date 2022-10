Inspirasi Outfit Cewek Mamba ala Shafa Harris

1. Rompi tuxedo

2. Jaket kulit

3. Rompi cargo

4. Jas

Cewek mamba harus tahu. Outfit Shafa Haris kerapkali menjadi inspirasi kaum hawa dalam berbusana.Jika diperhatian dalam feeds Instagram miliknya, 85% Shafa Harris mengenakan pakaian berwarna hitam. Penampilannya selalu memukau dengan karakter edgy, funky, dan sexy.Tak dapat dipungkiri, putri ketiga Sarita Abdul Mukti memang memiliki karakter yang kuat. Dalam penampilannya berbusana, make up, hingga nail art nya pun memiliki ciri khas layaknya julukan sassy girl.Kali ini Shafa Haris membagikan videonya di laman Instagram pribadi (@shafaharris), yang berisikan dirinya mix and match black spaghetti strap long dress dengan berbagai outer. Simak selengkapnya.Mix and match yang pertama ia memadukan black spaghetti strap long dress rompi tuxedo yang membuat penampilannya terlihat santai. Ia juga mengenakan aksesoris tas berwarna kuning yang membuat outfitnya semakin pop out. Kamu juga bisa mengenakan rompi tuxedo ini dikancing ataupun tidak.Jaket kulit merupakan hal wajib yang harus cewek mamba punya. Karena jaket ini bisa membuat penampilanmu semakin edgy. Di sini Shafa juga mengenakan jaket kulit sebagai balutan dari dressnya dan tak lupa shoulder bag dengan warna senada.Biasanya anak-anak outdoor udah gak asing lagi dengan rompi seperti ini. Tak cuma celana yang memiliki banyak kantong, tetapi rompi cargo juga punya kelebihan serupa. Shafa memadu padankan rompi cargo pada dressnya dan tambahan waist bag untuk memaksimalkan penampilan.Yang terakhir, penampilan girl boss juga bisa kamu dapatkan, layaknya paduan dress dan jas seperti yang Shafa pakai ini. Outfit seperti ini cocok banget untukmu yang ingin pergi ke kantor atau sekedar lunch dan dinner bersama kolega bisnis.