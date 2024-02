5 Outfit Selebriti Datangi TPS untuk Pemilu 2024, Cinta Laura hingga Luna Maya, Mana Favoritmu?

Luna Maya

Pesta demokrasi yang berlangsung pada, Rabu (14/2/2024) menjadi momen yang paling dinantikan masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 Antusiasme tersebut juga terlihat dari kalangan selebriti yang turut meramaikan pemilu dengan hadir di TPS terdekat. Di media sosialnya, mereka juga membagikan foto dengan tinta di jari sebagai tanda sudah melakukan 'pencoblosan'.Lantas, seperti apa gaya outfit para selebriti ketika 'nyoblos' di TPS? Penasaran kan? Check this out!Aktris sekaligus supermodel Luna Maya terlihat mengenakan kaos panjang bergaris merah-putih yang dipadukan dengan celana kargo berwarna krem saat mendatangi TPS di dekat rumahnya. Meski make upnya terlihat flawless, namun kekasih dari aktor Maxim Bouttier itu tetap kece dan memukau!Outfit Nia kali ini terlihat cukup sederhana. Ia hanya mengenakan kaos bermotif kotak hitam dan putih dengan rambut yang dibiarkan tergerai.Dikenal dengan gayanya yang selalu kece di berbagai momen, kali ini Cinta Laura memang terlihat stunning saat menggunakan hak suaranya di New York, Amerika Serikat. Aktris sekaligus penyanyi berusia 30 tahun itu terlihat mengenakan kaos panjang hitam yang dipadukan dengan rok denim selutut. Tampilannya makin sempurna dengan gaya rambut high bund atau cepol korea.Mengenakan kemeja putih dan celana high waist, outfit Raline Shah kali ini terlihat cukup simple. Rambutnya yang dibiarkan tergerai dan riasan no makeup makeup look, membuat aktris '5 CM' ini tetap terlihat kece ya!Meski sedang berada di New York, aktris Natasha Wilona tetap menggunakan hak suaranya untuk Pemilu 2024 ini lho! Kali ini, ia mengenakan sweater panjang merah-hitam bermotif yang dipadukan dengan celana kulit yang mebuatnya tampak stunning!