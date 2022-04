5 Flat Balet Terbaik: Lucu, Bergaya, dan Nyaman Sepanjang Hari

(Mansur Gavriel square toe ballerina. Foto: Dok. Nordstorm/Marie Claire)

Tak hanya busana atau perhiasan, salah satu fesyen untuk memaksimalkan penampilan cantik wanita adalah sepatu . Sepatu juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan sebelum kamu keluar rumah.Dan model sepatu yang cukup digemari adalah flat shoes . Selain simpel, sepatu model 'teplek' ini nyaman dan identik denagn wanita.Flat shoes atau flat balet kini hadir dengan beragam gaya, bentuk, warna, dan motif. Dari yang polos simpel sampai yang lucu-lucu pun ada. Tak hanya itu, sepatu ala balerina ini juga bisa digunakan dalam suasana apa pun. Mulai dari santai, semi formal, bahkan formal. Tentu saja dengan padu padan dengan outfit yang pas.Dan pada tahun 2022 ini, ada beberapa sepatu flat balet terbaik dan paling nyaman yang bisa kamu kenakan. Berikut lima dari sekian banyak sepatu flat yang sedang tren, seperti yang dinukil dari laman Marie Claire.Sepatu flat warna pink yang dibandrol USD395 (berkisar Rp5,6 juta) benar-benar laiknya seorang balerina. Dengan ujung persegi modernnya mengimbangi bentuk dan jalur warna klasik.Sepatu datar berbahan beludru ini dibuat dengan nuansa musim dingin. Dengan harga USD250 (berkisar Rp3,5 juta) sepatu flat Mary Jane ini akan terlihat sangat manis jika dipadukan dengan gaun musim panas. Santai namun elegan!Sepatu flat dari Margaux ini hadir tanpa busur, tetapi tetap menampilkan detail yang tipis. Dengan bagian sisi sepatu yang transparan, sepatu wanita dengan harga USD248 (berkisar Rp3,5 juta) terlihat feminin.Sepatu berbahan suede bisa menjadi rumit di musim dingin berkat hujan dan salju yang terus-menerus. Artinya, sepatu flat seharga USD325 (berkisar Rp4,6 juta) ini sangat cocok untuk musim semi dan musim panas. Plus, warna coklat yang terlihat sangat cantik.Sepatu flat reformasi seharga USD198 (berkisar Rp2,8 juta) ini hadir dalam dua warna. Salah satunya baby pink. Karena, bila kamu akan mengenakan sepasang sepatu flat gaya Mary-Jane ruched, mengapa tidak memilih sepasang yang memiliki warna yang sama mudahnya? It so girly!