Berevolusi dan Makin Inovatif, Ini Fitur Utama Brand House Baru Under Armour

(Bangku untuk fitting sepatu yang terbuat dari daur ulang sampah plastik. Foto: Dok. Yuni)

(Yudhistira Soelaeman dalam acara re-opening Under Armour di Mal Senayan City, Jakarta. Foto: Dok. Yuni)

(yyy)

Konsep Brand House City Concept Evo dari merek pakaian olahraga asal Amerika, Under Armour memperkenalkan pendekatan baru terhadap pengalaman berbelanja. Tak hanya tampil lebih segar dan menggabungkan teknologi terkini, konsep toko yang berada di lantai 3, Mal Senayan City, Jakarta ini juga memiliki desain yang berpusat pada pelanggan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja."Melalui inovasi Brand House terbaru ini, Under Armour Indonesia tidak hanya menjanjikan produk dengan kualitas terbaik untuk menunjang performa para pecinta olahraga, namun juga memperkenalkan serangkaian upaya pelestarian lingkungan, khususnya pengolahan sampah plastik, yang masih menjadi salah satu permasalahan mendesak," kata Robin Liem, Direktur Under Armour Indonesia.Sementara, Yudhistira Soelaeman, Marketing Communications Manager Under Armour Indonesia menjelaskan beberapa fitur utama Brand House Baru Under Armour. Pertama adalah desain toko yang berukuran 270m2. Brand House Under Armour Indonesia telah mengalami renovasi besar-besaran dan desain ulang menjadi Brand House City Concept Evo untuk memberikan tata letak yang modern dan lapang.Selain itu, Brand House Under Armour telah dirancang dengan mempertimbangkan pelanggan, menciptakan suasana nyaman dan mendorong pelanggan untuk mengeksplorasi lebih."Untuk Brand House City Concept Evo Senayan City, Under Armour Indonesia melalui distributornya Masari Group melanjutkan kerjasama dengan ECOLLABO8 untuk sejumlah area interior yang mengedepankan visi kepedulian terhadap bumi dan lingkungan. Kami menghadirkan sebuah bangku unik dan mural dinding yang terbuat dari ratusan kilo sampah plastik bekas, yang merupakan jawaban dari Under Armour akan tatanan kehidupan baru."Under Armour Indonesia selalu bersemangat dalam menghadirkan konsep Brand House yang unik dan menarik ke pasar Indonesia dan berharap dapat memberikan pengalaman berbelanja yang tak tertandingi bagi para atlet dan penggemar olahraga. Dengan hadirnya Brand House City Concept Evo ini, kami berharap pelanggan bisa terinspirasi untuk menjaga gaya hidup aktif," tutup Yudhistira.