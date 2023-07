(ELG)

Mengusung motif wastra Indonesia, jenama Kaloka berhasil mencuri perhatian di acara Jakarta Food and Fashion Festival (JF3) 2023. Dalam acara yang digelar Summarecon Mall Kelapa Gading itu, Kaloka mengangkat warisan budaya Nusantara dengan sentuhan modern yang menarik.Kaloka mengusung tema motif wastra alias kain tradisional dari daerah Karo, Sumatera Utara. Desain yang ditampilkan Kaloka menggabungkan elemen-elemen modern dengan motif wastra dalam beragam gaya busana, mulai dari gaun, rok, blus, hingga kemeja dan celana."Kaloka sangat bersyukur di usia yang masih sangat muda ini sudah dapet kesempatan untuk tampil di panggung semegah dan bergengsi seperti JF3 ," jelas Kevin Ketaren, salah satu founder Kaloka.Kaloka lahir pada Agustus 2022 lalu karena keprihatinan para pendirinya, Leny Rafael dan Kevin Ketaren yang merasa bahwa generasi muda saat ini mulai kehilangan kebanggaan dalam menggunakan busana lokal dalam kehidupan sehari-hari, khususnya busana berbahan wastra Nusantara. Karena itu, mereka coba pilihan-pilihan fesyen wastra yang lebih bergaya, terjangkau, dan cocok digunakan dalam kegiatan sehari-hari."Kami melakukan riset dan inovasi, trial and error untuk menciptakan pakaian yang benar-benar bisa dipakai sehari-hari oleh anak muda. Akhirnya kami menemukan 'ramuan'nya. Kami menawarkan pakaian dengan wastra nusantara dikombinasikan bahan lain dengan sentuhan modern," jelas Kevin.Jakarta Food and Fashion Festival (JF3) diadakan pada tanggal 21-26 Juli di Summarecon Mall Kelapa Gading. Kevin berharap koleksi terbaru di JF3 ini akan makin banyak yang mengenal Kaloka dan akan terbuka kesempatan-kesempatan berikutnya untuk menampilkan produknya di skala lokal maupun internasional."Kombinasi Wastra Nusantara dengan bahaan lain yang kekinian, membuat harga jual produk kami cukup kompetitif dan terjangkau," ungkap Leny.Sebelumnya, Kaloka telah dipercaya untuk menampilkan karya-karya mereka dalam event Ramadhan Runway di Kota Kasablanka pada April 2023 lalu. Busana mereka juga telah dipakai oleh artis Indonesia, mulai dari Judika, Erica Carlina, Marshel Widianto, hingga Lucinta Luna."Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, kami bisa membangkitkan kembali semangat generasi muda Indonesia dalam mengenakan busana berbahan wastra Nusantara," tutupnya.