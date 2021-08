Membanggakan! Ini 5 Desainer Indonesia yang Berhasil Go International

1. Tex Saverio

2. Peggy Hartanto

3. Rinaldy A. Yunardi

4. Sebastian Gunawan

5. Dian Pelangi

Banyak cara yang bisa dilakukan sebagai warga negara untuk mengharumkan nama bangsanya. Seperti yang dilakukan oleh atlet bulutangkis Greysia Polii dan Apriyani Rahayu dari bidang olahraga, mereka berhasil meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020.Dari dunia fashion pun tidak mau kalah. Perlu kamu ketahui, ternyata Indonesia memiliki banyak desainer papan atas yang karyanya sudah diakui oleh dunia.Sehubungan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 hari ini, Gaya telah memilih lima desainer yang berhasil Go International dengan segudang prestasi!Desainer muda Indonesia ini dikenal sebagai perancang busana pengantin wanita dengan gaya glamour dan penuh fantasi. Alumni SMAK 1 Penabur Jakarta sekaligus lulusan dari Bunka Fashion School, Jakarta ini mulai menanjak namanya saat gaunnya dipakai oleh Jennifer Lawrence dalam film The Hunger Games: Catching Fire.Selain itu, penyanyi ternama Lady Gaga juga pernah mengenakan gaun karya Tex untuk iklan parfum Fame, dimajalah Harper’s Bazaar pada tahun 2013 lalu.Namanya sudah malang-melintang di panggung mode. Memiliki desain yang berkarakter dengan nuansa feminin dan dinamis membuat karyanya banyak digemari beberapa figur publik dunia, termasuk Gigi Hadid dan Gwen Stefani. Bahkan, Peggy pernah masuk daftar 30 orang muda terkaya versi majalah Forbes.Prestasi desainer asal Medan ini tak perlu diragukan lagi, dari topi hingga sepatu rancangannya pasti selalu unik dan berhasil mencuri perhatian selebriti dunia. Mulai dari ankle boots yang dipakai Katy Perry pada video musik 'Chained To The Rhytm.' Atau tiara yang dikenakan oleh Madonna pada acara Met Gala 2018, serta headpiece yang dikenakan oleh Lady Gaga saat tampil di Las Vegas.Designer yang satu ini merupakan lulusan sekolah mode Susan Budiardjo dan Instituto Artistico Dell Abbigliamento di Milan, Italia yang dikenal dengan keindahan gaun rancangannya.Sebagai salah satu desainer muslim, Dian Pelangi berekspresi melalui rancangan busana modest ready-to-wear. Karyanya kerap tampil di panggung mode luar negeri dari Timur Tengah hingga Eropa. Salah satu pencapaian terbesar Dian Pelangi adalah bolak-balik tampil di acara New York Fashion Week.