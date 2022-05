Hadiri Festival Film Cannes 2022, Raline Shah Tampil Anggun dan Memukau

(yyy)

Lama tak terdengar kabarnya, aktris cantik Raline Shah memukau publik dengan unggahan foto saat ia menghadiri Festival Film Cannes 2022 di Palais des Festivals et des Congrès, Cannes, Perancis.Melalui akun Instagramnya, pemeran film '5cm' ini mengenakan gaun (ball gown) rancangan desainer asal Dubai, Michael Cinco. Dengan motif daun gradasi warna hijau neon-hitam, gaun tersebut dapat berkilau dalam gelap.Tak hanya itu, wanita berusia 37 tahun ini juga memadukan gaun unik tersebut dengan perhiasan berwarna senada dari Chopard. Layaknya seorang putri kerajaan, Raline terlihat begitu anggun saat berjalan di karpet merah untuk premier film Les Amandiers (Forever Young).Di hari kedua festival, wanita keturunan Melayu Deli ini mengenakan gaun putih gading karya desainer lokal, Saptodjojokartiko. Masih dengan perhiasan dari Chopard, haya saja kali ini Raline memakai riasan bold dengan warna lipstik merah yang membuatnya terlihat glamor.Dalam unggahannya di Instagram, Raline mengatakan bahwa ia begitu bahagia sampai tidak bisa berkata-kata saat merayakan pemutaran perdana film karya sutradara Park Chan-Wook, “Heojil Kyolshim (The Decision to Leave)”.Bahkan, ia pun berbagi momen kebahagiaannya saat bertemu sang idola aktor Lee Jung Jae, pemeran film Squid Game.