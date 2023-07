Hadir di Indonesia, Merek Sportwear Asal Swiss Ini Hadirkan Sensasi 'Berlari di Atas Awan'

(ELG)

On yang merupakan merek pakaian olahraga asal Swiss hadir di Indonesia. Mereka Pop-Up Store pertamanya di Ashta District 8 Ground Level Unit G19, Jakarta.Peluncuran dengan konsep Pop-Up Store ini menandai langkah On untuk memperluas jangakauan mereka di Asia Tenggara dan menghadirkan pengalaman 'running on clouds' bagi para pelari Indonesia."Kami bangga bisa menghadirkan On ke Indonesia dan memperkenalkan produk inovatif kami kepada komunitas lari yang ada di Indonesia," kata Brand Manager ON Indonesia, Marsha Sondakh di Jakarta.On memiliki reputasi global untuk teknologi mutakhir yang menggabungkan performa dan gaya yang membantu pelari mencapai prestasi terbaiknya. Dengan CloudTec yang merupakan sistem cushioning On memberikan sensasi berlari layaknya berlari di atas awan."Kami menghadirkan On Pop-Up Store yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang berbeda bagi pelari dan merepresentasikan komitmen kami terhadap revolusi sensasi berlari. Pop-Up Store ini terinspirasi oleh pemandangan Pegunungan Alpen Swiss, tempat kelahiran On yang menakjubkan," jelasnya.Di On Pop-Up Store, para pengunjung bisa mengeksplorasi dan merasakan perpaduan antara alam dan teknologi. Karena itu, mereka menghadirkan suasana pegunungan Alpen Swiss melalui terarium interaktif yang memadukan tanah, batu, dan baja secara cermat."On Pop-Up Store secara harmonis menyandingkan elemen yang terbentuk secara alami dengan baja ramping, menghasilkan interaksi visual yang membangkitkan energi dan kontras yang kuat dalam satu ruang. Konsep ini juga merepresentasikan komitmen On yang menggabungkan desain terinspirasi alam dengan teknologi mutakhir," paparnya.President Director of The 707 Company, Marcel Lukman mengungkapkan petenis legendaris Roger Federer ikut andil dalam proses salah satu produksi On. Indonesia sendiri menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang dipercaya untuk membuka store On."On itu awalnya dari Swiss dan berkembang dengan pesat di dunia. Uniknya pada produk On ini juga ada polesan dari petenis dunia, Roger Federer. Dia menjadi salah satu share holder dan banyak juga spesial produk dengan On. Produk yang dijual di sini ada baju, celana, jaket, sepatu sport, sepatu hiking, dan semua yang berbau dengan sport atletik," jelasnya.Setelah hadir di Jakarta, On berencana membuka gerai di kota lain. Lukman pun yakin, On bakal menjadi primadona baru di Indonesia, tak hanya bagi pecinta olahraga, tapi juga banyak kalangan"Kami juga berharap ke depan bisa merambah di beberapa kota, tapi untuk saat ini baru diizinkan untuk membuka satu store dulu di Jakarta. Semoga kehadiran On mampu menginspirasi penggunanya untuk berekplorasi, berani mencoba hal baru dan bermimpi lebih tinggi," tutupnya.