Blue Sky Long Dress

One Set Rajut

Cream Over Coat

Jaket Kulit & Gaun Panjang

Jaket Hoodie Lilac

(yyy)

Kabar rencana pernikahan bintang Hallyu kembali menghebohkan penggemar K-Pop. Kali ini aktor ternama Korea Selatan, Lee Seung Gi mengumumkan sendiri kabar bahagia tersebut melalui postingan di akun Instagram-nya pada Selasa, (7/2).Ia mengaku belum lama ini melamar Lee Da In yang langsung diterima olehnya. Sehingga, keduanya pun sepakat untuk menggelar pernikahan pada 7 April 2023 mendatang.Berita ini pun sontak membuat para penggemar pria berusia 37 tahun itu langsung mencari tahu sosok Lee Da In yang pernah berperan dalam drama 'Hwarang'.Untuk sebagian penggemar drakor mungkin masih asing dengan sosok perempuan berusia 30 tahun ini. Namun, pada 2020, setelah menjadi salah satu pemeran utama dalam drama Alice bersama Joo Won dan Kim Hee-sun, nama Lee Da In pun masuk daftar 30 aktor dan aktris terpopuler The Korean Business Research Institute edisi September 2020.Selain memiliki wajah cantik khas wanita Korea, putri dari aktris Kyeon Mi Ri ini juga dikenal dengan gaya fashionnya yang imut dan feminin. Berikut penampilan Lee Da In yang diambil dari akun Instagramnya dengan outfit yang bisa kamu jadikan referensi OOTD akhir pekan ini!